Jennette McCurdy sur ‘Red Table Talk’: se souvient d’une éducation ‘honteuse’, de la dernière conversation avec sa mère

Jennette McCurdy détaille les premiers moments de sa vie, ainsi que la dernière conversation qu’elle a eue avec sa mère, Debra.

La star d'”iCarly”, qui fait la promotion de son livre “I’m Glad My Mom Died”, est apparue dans l’épisode de mercredi de “Red Table Talk” et a détaillé les abus qu’elle a subis de sa mère à Jada Pinkett Smith, Willow Smith et Adrienne Norris .

“Avec les mamans, il semble nécessaire de les maintenir sur un piédestal”, a partagé McCurdy avec le groupe. “Et j’avais ma mère sur ce piédestal, et c’était vraiment préjudiciable à ma santé mentale.”

Elle a commencé son entretien de la même manière qu’elle a commencé ses mémoires, détaillant son éducation et l’état de ses conditions de vie à l’âge de deux ans seulement aux côtés de ses trois frères. McCurdy a partagé que leur maison avait un problème de rat et d’opossum en raison des habitudes de thésaurisation de sa mère.

“Je me souviens d’un moment où [my brothers] Marcus, Dustin et Scott ont dormi dans leur lit superposé gigogne et j’ai dormi dans ma chambre d’enfant, mais maintenant nos chambres sont tellement remplies de choses que vous ne pouvez même pas déterminer où sont les lits et encore moins dormir dedans”, a-t-elle lu dans son livre. .

“Nous ne dormons plus dans nos lits. Des tapis à trois volets ont été achetés chez Costco pour que nous dormions dans le salon. Je suis presque sûr que les tapis étaient destinés aux exercices de gymnastique des enfants.”

McCurdy a ensuite partagé ses réflexions sur la maison de son enfance, la qualifiant de “gênante” et “honteuse” avant de partager qu’elle “déteste cette maison”.

La star de “Sam & Kat” a également parlé de sa lutte contre l’anorexie et a déclaré que sa mère était celle qui lui avait appris à être anorexique et avait introduit des restrictions caloriques à l’âge de 11 ans.

McCurdy, qui a été élevée mormone, a également partagé que sa mère avait baigné son frère alors âgé de 16 ans, Scott, et elle-même, 11 ans à l’époque, ensemble, ce qui les avait tous les deux “gênés”.

“D’habitude, nous nous détournons les uns des autres et Scott se distrait en dessinant des Pokémon sur le verre embué”, a lu McCurdy dans ses mémoires. “Il fait du très bon travail.”

McCurdy a noté que son frère aîné avait demandé à se doucher, ce qui avait fait pleurer leur mère qui ne voulait pas que leurs enfants grandissent.

“Que Scott soit ou non avec moi, maman me fait un examen des seins et des fesses, c’est ainsi qu’elle appelle mes parties intimes. Elle dit qu’elle veut s’assurer que je n’ai pas de bosses ou de bosses mystérieuses parce que ces pourrait être un cancer”, a-t-elle lu à haute voix.

McCurdy a partagé à la “Table rouge” que malgré la position inconfortable dans laquelle elle et son frère étaient placés, ils continuaient à partager un “très beau lien”.

Elle a dit qu’elle avait commencé à détester être célèbre à 16 ans, mais qu’elle “méprisait” à l’âge de 21 ans. “Des millions de personnes rêvent d’être célèbres et me voici avec la célébrité et je la déteste.”

McCurdy a détaillé son temps sur “iCarly” et a déclaré: “Je suis cimentée dans l’esprit des gens comme la personne que j’étais quand j’étais enfant. Une personne que j’ai l’impression d’avoir dépassée de loin, mais le monde ne me laissera pas dépasser Le monde ne me laissera pas être quelqu’un d’autre. Le monde veut seulement que je sois Sam Puckett.

Vers la fin de l’interview, McCurdy a partagé la dernière conversation qu’elle a eue avec sa mère avant sa mort. Elle a dit que sa mère était “détachée derrière les yeux” alors qu’elle était allongée dans un lit d’hospice au milieu de leur salon.

McCurdy a partagé qu’elle et ses frères avaient tenté de partager leur “bonne nouvelle” avec leur mère dans le but de la “réveiller” de l’état de brouillard dans lequel elle se trouvait.

“J’ai dit:” Maman, je suis si maigre en ce moment “, comme si la chose que j’avais le plus à offrir était ma minceur. Au fond de moi, à ce moment-là, je croyais que cela obtiendrait mon mère de se réveiller. Je croyais qu’elle se souciait plus de mon corps et de mon poids que de tout ce qui pouvait être prononcé par la bouche de mon frère.

L’épisode “Red Table Talk” est sorti mercredi.