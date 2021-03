Jennette McCurdy, star d’iCarly, a arrêté de jouer et en veut à sa carrière

Lors d’un épisode récent avec la star de « Mom » Anna Faris, le couple a parlé du concept de « poisson hors de l’eau » où Faris a partagé comment elle a fait irruption dans l’entreprise après avoir commencé à agir comme un enfant.

McCurdy pouvait raconter, en disant: « Ma mère m’a mis dedans quand j’avais 6 ans, et par genre d’âge, je suppose, 10 ou 11 ans j’étais le principal soutien financier pour ma famille. »

«C’était vraiment la pression de ma famille qui n’avait pas beaucoup d’argent, et c’était la solution», a-t-elle dit, «ce qui, je pense en fait, a été utile pour me conduire à un certain degré de succès.