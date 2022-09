Jennette McCurdy se souvient que sa mère avait dit qu’elle était “épuisée”: “Qu’est-il arrivé à ma gentille petite fille?”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennette McCurdy continue de partager les abus qu’elle a subis de la part de sa mère en grandissant.

McCurdy, qui fait la promotion de son livre “I’m Glad My Mom Died”, est récemment apparue sur “Red Table Talk” aux côtés de Jada Pinkett Smith, Willow Smith et Adrienne Norris.

Dans un clip partagé avec le magazine People, on peut voir McCurdy lire à haute voix un extrait de son livre, qui contient un e-mail de sa mère décédée, Debra.

Sa mère aurait vu des photos en ligne de la jeune star de Nickelodeon avec un homme, et aurait écrit : “Tu me déçois tellement. Tu étais mon parfait petit ange, mais maintenant tu n’es rien de plus qu’une petite SALOPE, une FLOOZY, TOUS USÉ…”

Pendant qu’elle lit, Pinkett Smith, Smith et Norris regardent avec horreur.

“Ajoutez cela à la liste des choses que vous êtes – MENTEUR, CONNAISSANT, MAL. Vous avez l’air plus grassouillet aussi. Il est clair que vous MANGEZ VOTRE CULPABILITÉ”, poursuit McCurdy.

L’ancienne actrice “iCarly” a parlé franchement de ses problèmes avec un trouble de l’alimentation, quelque chose qui, selon elle, a été provoqué, promu et prêché par sa mère.

McCurdy a ajouté: “Qu’est-il arrivé à ma gentille petite fille? Où est-elle allée et qui est ce monstre qui l’a remplacée? Tu es un vilain monstre maintenant.”

McCurdy conclut : “J’ai parlé de toi à tes frères, et ils ont tous dit qu’ils te renient, tout comme moi. Nous ne voulons rien avoir à faire avec toi. Je t’aime, maman. Ou devrais-je dire Deb, puisque je ne suis plus ta mère. . PS Envoyez de l’argent pour un nouveau réfrigérateur, le nôtre est cassé.”

L’épisode avec McCurdy tombe mercredi sur Facebook.