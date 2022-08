Jennette McCurdy ouvre la célébrité des enfants dans ses mémoires I’m Glad My Mom Died

AVERTISSEMENT : Cet article contient des mentions de troubles alimentaires et d’abus.

Jennette McCurdy a passé la majeure partie de sa vie à mettre sa mère sur un piédestal.

L’enfant star a fait irruption dans l’industrie de la télévision à l’âge de six ans et lorsque sa mère est décédée en septembre 2013 d’un cancer, elle ne savait pas quoi faire ensuite.

“Je ne sais pas qui je suis sans elle parce que je vivais pour elle, et maintenant elle est morte”, a déclaré McCurdy dans une interview à CBC. Q avec Tom Power. Mais McCurdy a déclaré qu’il y avait aussi un sentiment de soulagement.

“Je ne pouvais pas faire face à cela à l’époque, mais il y avait un certain soulagement là-bas. Et je ne savais pas que je me sentirais si coupable de ce soulagement que je le repousserais.”

La semaine dernière, McCurdy a publié ses mémoires Je suis content que ma mère soit morte, attirant l’attention à la fois pour son titre choquant et sa relation avec sa mère abusive, Debra. La trentenaire a également parlé de ses problèmes avec un trouble de l’alimentation.

“Aucun enfant n’est psychologiquement, émotionnellement, mentalement équipé pour les obstacles de la célébrité enfantine”, a-t-elle déclaré. “Même s’ils ont le plus grand système de soutien autour d’eux.”

L’ancien acteur était surtout connu pour son rôle de Sam Puckett dans iCarly, une sitcom Nickelodeon de 2007 sur les adolescents avec une émission Web virale. L’émission a duré six saisons et a connu un renouveau en 2021 avec la plupart de ses acteurs originaux.

Les membres de la distribution d’iCarly (de gauche à droite) Noah Munck, Miranda Cosgrove, Jerry Trainor, Jeanette McCurdy et Nathan Kress posent pour une photo dans les coulisses d’une projection spéciale pour la famille militaire d’iCarly de Nickelodeon le 13 janvier 2012. McCurdy a dit à Q d’être une enfant star était « gravement malsain ». (Photo de Paul Morigi/Getty Images pour Nickelodeon)

Mais McCurdy a dit qu’elle n’avait jamais voulu être actrice – c’était le rêve de sa mère.

“Je pense qu’elle a vu une opportunité en moi et qu’elle a en quelque sorte vu un moyen de réaliser peut-être ses rêves”, a-t-elle déclaré.

“Je me souviens juste que toute ma vie était en quelque sorte orientée vers elle et orchestrée autour d’elle et de ce qu’elle voulait et de ce dont elle avait besoin et de ce qui la rendrait heureuse à tout moment.” McCurdy a dit Q.

McCurdy décrit sa mère comme étant en couches et compliquée; charismatique, captivant et contagieux. Mais à huis clos, McCurdy décrit ses actions comme manipulatrices.

“Quand je regarde en arrière, [I can] reconnaître combien il y avait de discordance entre ce que je voulais et les réponses qui sortaient de ma bouche. Donc, tout ce qui sortait de ma bouche était toujours pour plaire à maman”, a-t-elle dit, “Souvent, je n’étais pas d’accord avec elle, mais je ne savais pas comment localiser cette partie de ma voix.”

McCurdy ajoute que leur trouble de l’alimentation partagé était un moyen pour elle et sa mère de se connecter.

“C’est partout avec les troubles de l’alimentation, où plus vous êtes ancré dans cette maladie, plus votre instinct est de vous accrocher à d’autres personnes qui sont aussi ancrées dans la maladie. Cela s’est simplement fondu et perpétue le cycle.”

Elle se souvient que sa mère sautait le petit-déjeuner, mangeait la moitié d’une barre granola pour le déjeuner et des légumes nature pour le dîner. Elle avait également restreint l’apport calorique quotidien de McCurdy. McCurdy a commencé à reconstituer les habitudes alimentaires inhabituelles de sa mère, mais a également trouvé un soulagement pour ses propres batailles.

“Elle m’aidait vraiment avec mon trouble de l’alimentation, que je ne pouvais pas identifier à ce moment-là comme un trouble de l’alimentation parce que je vivais dans l’illusion.”

Sa défunte mère n’a pas parlé publiquement des troubles d’elle et de sa fille.

Lorsque sa mère est décédée en 2013, McCurdy a déclaré que le deuil n’était pas simple.

“J’aurais l’impression qu’elle me manque et je commencerais à pleurer, je me sentirais en colère parce que je pleurais. J’aurais l’impression que maman ne mérite pas mes larmes, elle a abusé de moi. Comment y a-t-il encore de la place pour manquer ça la personne?”

La vie d’enfant star

Jennette McCurdy accueille les fans lors d’une projection spéciale pour les familles militaires de Nickelodeon’s iCarly : iMeet The First Lady à Hayfield Secondary School le 13 janvier 2012. McCurdy a déclaré dans une interview avec Q ‘il y a tellement de gens qui pèsent sur ce [child stars] devraient faire et ne devraient pas faire et comment ils doivent agir et doivent être. (Photo de Paul Morigi/Getty Images pour Nickelodeon)

L’écrivain culturel Ashley Spencer, qui a récemment écrit sur les mémoires de Le Washington Posta déclaré que parfois les relations entre les enfants acteurs et les tuteurs peuvent se compliquer.

“Si un parent est à la solde de son enfant et qu’il n’a pas à cœur son intérêt supérieur, il peut le pousser à faire des choses que l’enfant ne voudrait pas faire autrement.”

Elle ajoute que la culture tabloïd des célébrités pendant le mandat initial de McCurdy à Nickelodeon au début des années 2000 était endémique.

“Il y avait une intrigue très voyeuriste et des enfants stars de cette époque, et surtout avec des stars adolescentes”, a-t-elle déclaré. Les types de corps minces étaient idolâtrés, a déclaré Spancer, et les adolescentes étaient profondément influencées par cette image dominante.

Il y avait également une pression supplémentaire pour que certaines jeunes stars se comportent aux yeux du public.

“Il y a beaucoup de pression sur les enfants qui sont dans les émissions pour qu’ils soient des modèles et qu’ils aient une bonne influence sur ces enfants qui regardent les émissions”, a déclaré Spencer.

Avancer après avoir agi

Même si elle doutait d’arrêter d’agir, McCurdy savait que c’était la bonne décision.

Elle s’est lancée dans l’écriture et la réalisation, créant un one woman show homonyme de ses mémoires, et a commencé à animer un podcast intitulé Vide à l’intérieur. Elle a également écrit et réalisé des courts métrages Kenny et 8 Corps.

Mon amie Jenette a écrit un livre et il sort aujourd’hui. Elle est courageuse, drôle et réfléchie comme peu le sont. Je ne pourrais pas être plus fière d’elle et de son parcours. Allez chercher son livre, lien dans ma bio ! https://t.co/RIQPWcRJik —@ItsJoshPeck

Elle a suivi une thérapie pendant des années avant d’envisager d’écrire un mémoire et se rend compte que sa relation avec sa mère sera toujours compliquée.

“Je pense qu’elle restera toujours à certains égards le battement de cœur de ma vie”, a déclaré McCurdy. “Je pense qu’il y a toujours quelque chose dans cette relation qui restera avec moi et qui informera qui je suis et qui je continue d’être.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des troubles de l’alimentation, voici où obtenir de l’aide :