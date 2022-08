Jennette McCurdy explique pourquoi elle était “jalouse” d’Ariana Grande : “Une éducation beaucoup plus facile”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennette McCurdy a expliqué pourquoi elle était “jalouse” d’Ariana Grande alors qu’elle était une star de Nickelodeon.

Dans ses nouveaux mémoires, “I’m Glad My Mom Died”, McCurdy, 30 ans, a parlé franchement de sa co-vedette de “Sam & Cat”. McCurdy a qualifié Grande de “pop star en plein essor” qui manquait “régulièrement” le tournage.

Selon McCurdy, Grande était absente “pour aller chanter lors de remises de prix, enregistrer de nouvelles chansons et faire de la presse pour son prochain album”, alors qu’elle devait “maintenir le fort avec colère”.

“Sam & Cat” a été diffusé pendant une seule saison en 2013-2014, et après l’annulation de l’émission, Nickelodeon a offert à l’ancienne actrice 300 000 $ pour garder ses expériences sur le réseau privées, a déclaré McCurdy. Elle a refusé l’offre.

McCurdy, qui a joué Sam Puckett dans “iCarly”, a sympathisé avec Grande mais était toujours contrarié parce qu’elle n’avait pas eu les mêmes opportunités, selon la star.

“J’ai réservé deux longs métrages pendant ‘iCarly’ que j’ai dû refuser parce que l’équipe “iCarly” ne voulait pas m’exclure des épisodes pour aller les tourner”, a-t-elle déclaré.

Au début, les absences de Grande étaient sporadiques, mais finalement, l’actrice et chanteuse aurait raté une semaine entière sur le plateau.

“La semaine où on m’a dit qu’Ariana ne serait pas là du tout, et qu’ils écriraient autour de son absence cet épisode en faisant enfermer son personnage dans une boîte. Et vous. Je plaisante”, a écrit McCurdy. “Alors je dois refuser des films pendant qu’Ariana ne siffle pas aux Billboard Music Awards ? Putain. Ça.”

La situation a conduit McCurdy à “ressentir d’être un bon sport”, ce pour quoi elle a souvent été félicitée dans le passé.

“Si je n’étais pas un si bon sport pour commencer, je ne serais pas dans cette situation difficile en premier lieu. Je ne serais pas dans cette émission de merde en disant ces lignes de merde sur cette merde *ty ensemble avec cette coiffure de merde”, a-t-elle écrit.

“Peut-être que ma vie serait complètement différente en ce moment. Je fantasme qu’elle soit différente. Mais ce n’est pas différent. C’est ça. C’est ce que c’est. Ariana manque de travail pour poursuivre sa carrière musicale pendant que je joue avec une boîte. Je ‘ Je suis énervé à ce sujet. Et je suis énervé contre elle. Je suis jaloux d’elle.

McCurdy a noté que sa jalousie venait du fait qu’elle croyait que Grande avait “une éducation beaucoup plus facile”.

“J’ai grandi à Garbage Grove dans une maison de thésauriseur avec une mère cancéreuse qui pleurait constamment de ne pas pouvoir payer le loyer et les factures de services publics”, a-t-elle écrit dans ses mémoires. “Ariana a grandi à Boca Raton, en Floride, une ville incroyablement riche et idyllique, avec une mère en bonne santé qui pouvait lui acheter tout ce qu’elle voulait, quand elle le voulait : des sacs Gucci, des vacances chics, des tenues Chanel.”

McCurdy a écrit qu’elle avait d’abord été approchée pour sa propre émission sur Nickelodeon et qu’elle en voulait aux côtés de Grande.

“Quand j’ai initialement conclu un accord de développement avec Nickelodeon pour ma propre émission il y a quelques années, je pensais que ce serait juste ça… ma propre émission”, a-t-elle écrit. “C’était censé être” Just Puckett “, l’histoire poignante d’un délinquant juvénile effronté devenu conseiller scolaire. Maintenant, c’est un film à deux mains à moitié cuit -” Sam & Cat “- à propos d’un délinquant juvénile effronté qui, avec sa “meilleure amie idiote”, lance une entreprise de garde d’enfants appelée “Sam & Cat’s Super Rockin’ Fun-Time Babysitting Service”. Ce n’est pas déchirant.”

Elle attribue également sa jalousie au fait que la carrière de Grande a prospéré alors qu’elle considère la sienne comme stagnante.

“Ariana est au stade de sa carrière où elle apparaît sur toutes les listes 30 Under 30 qui existent. Et je suis au stade de ma carrière où mon équipe est ravie que je sois le nouveau visage de Rebecca Bonbon, une interpolation ligne de vêtements avec un chat avec la langue qui sort. Vendu exclusivement chez Walmart », a écrit McCurdy.

“Et je fais souvent l’erreur de comparer ma carrière à celle d’Ariana. Je ne peux pas m’en empêcher. Je suis constamment dans le même environnement qu’elle, et elle n’essaie pas exactement de cacher ses succès.”

McCurdy dit qu’elle s’est sentie minée par le réseau car ils l’ont découragée d’explorer d’autres opportunités de carrière en dehors de l’émission. Cependant, ces règles ne semblaient pas s’appliquer à Grande.

“Ce qui m’a finalement défait, c’est quand Ariana est arrivée en sifflant avec enthousiasme parce qu’elle avait passé la soirée précédente à jouer aux charades chez Tom Hanks. C’est à ce moment-là que j’ai craqué,” McCurdy a écrit.

Ce n’est pas la première fois que McCurdy aborde sa querelle avec Grande. En 2017, McCurdy a déclaré à E! News que le duo avait une relation “fraternelle” et affirmait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les stars.

“Quelques [people] comme le drame et je pense que nous nous sommes parfois cogné la tête mais d’une manière très fraternelle. Elle me connaît si bien et je la connais si bien que je pense que c’est dommage que les choses aient été mal interprétées”, avait-elle déclaré à l’époque.

Les mémoires de McCurdy, qui détaillent sa relation toxique avec sa mère et son passage tumultueux sur Nickelodeon, ont été publiées mardi. Elle a raconté avoir auditionné pour des rôles d’acteur à l’âge de 6 ans et avoir été “accompagnée” dans le travail par sa mère contrôlante.

McCurdy a également noté qu’elle souffrait de trouble obsessionnel-compulsif, de troubles de l’alimentation et d’anxiété. L’actrice pensait qu’elle devait sa loyauté à sa mère, qui contrôlait tous les aspects de sa vie.

