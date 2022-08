Jennette McCurdy est prête à aller de l’avant et à regarder en arrière

Au fur et à mesure que McCurdy grandissait et devenait plus indépendante, sa relation avec sa mère est devenue encore plus tendue. Le livre reproduit un e-mail dans lequel sa mère l’appelle “une SALOPE”, “une FLOOZY” et “un UGLY MONSTER”, puis se termine par une demande d’argent pour un réfrigérateur. Lorsque Debra a eu une récidive du cancer et est décédée, Jennette, alors âgée de 21 ans, a été libérée – et laissée pour naviguer dans un monde complexe sans ses conseils, aux prises avec des relations amoureuses destructrices, la boulimie, l’anorexie et l’abus d’alcool.

“iCarly” a mis fin à sa diffusion initiale en 2012, et “Sam & Cat” n’a duré qu’une seule saison de 2013 à 2014, après quoi, écrit McCurdy, elle a refusé une offre de 300 000 $ de Nickelodeon si elle acceptait de ne jamais parler publiquement de ses expériences à le réseau. (Un représentant de la presse de Nickelodeon a refusé de commenter.)

Elle était libre de reprendre sa vie personnelle et de poursuivre d’autres projets, comme la série de science-fiction Netflix “Between”. Mais elle avait du mal à se débarrasser du ressentiment de la façon dont elle avait été traitée quand elle était plus jeune. Comme elle l’a dit dans une interview, “J’avais l’impression que toutes ces décisions étaient prises en mon nom et j’étais la dernière à les connaître. C’est vraiment exaspérant. Cela a provoqué beaucoup de rage.

Même maintenant, McCurdy a constaté que revisiter l’ère de la célébrité de son enfant a refait surface des sentiments bruts à propos d’un parent et d’une industrie qui n’avaient pas réussi à la protéger.