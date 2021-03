«Tout le monde autour de moi me conseillait de ne pas faire, et me disait que je ne devais pas jeter ça et que je suis folle de vouloir, donc c’était sa propre renaissance», a ajouté Jennette. « » Comment pouvez-vous vous en éloigner? Vous plaisantez, avez-vous une idée du nombre de personnes que vous voulez? » Mais cela n’avait pas d’importance. Je ne le voulais pas – ce n’était pas vrai pour moi. Et m’en aller était vraiment difficile, mais c’était quelque chose que je devais faire pour ma santé mentale et pour ma paix générale, et ça C’était difficile. Je ne savais pas quoi faire de moi-même alors que je n’avais plus des choses qui dictaient toujours mon identité. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy