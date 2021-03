Jennette McCurdy d’iCarly confirme qu’elle en a fini avec la comédie

Même si iCarly les fans continuent d’espérer que Jennette mccurdy changera d’avis et reviendra pour le prochain réveil de l’émission, ils feraient bien de ne pas retenir leur souffle.

Jennette, qui héberge désormais le podcast Vide à l’intérieur, a joué Sam Puckett pendant six saisons dans l’émission Nickelodeon qui a signé en 2012, et elle a ensuite repris le rôle sur Sam et chat opposé Ariana Grande. Lors de son récent podcast entretien avec Anna Faris, Jennette a confirmé qu’elle se considérait comme finie avec le jeu d’acteur et a révélé qu’elle n’était pas particulièrement fière de ses spectacles précédents.

«J’ai arrêté il y a quelques années pour m’essayer à l’écriture et à la réalisation – ça se passe très bien», dit-elle avec un rire d’autodérision. «J’ai arrêté il y a quelques années parce que je ne voulais pas le faire au départ. Ma mère m’a mis dedans quand j’avais 6 ans et par genre d’âge, 10 ou 11 ans je suppose, j’étais le principal soutien financier de ma famille . Ma famille n’avait pas beaucoup d’argent, et c’était la solution, ce qui, à mon avis, a été utile pour me conduire vers un certain succès. »

Jennette, 28 ans, a expliqué que «toujours, toujours, toujours, jouer était difficile pour moi», car elle avait du mal à gérer les nerfs pendant les auditions.