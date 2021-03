Jennette McCurdy d’iCarly cesse d’agir en disant qu’elle est «  honteuse et embarrassée  »

Jennette McCurdy a confirmé qu’elle avait arrêté de jouer et avait qualifié sa propre carrière de «gênante».

La femme de 28 ans est probablement mieux connue pour son rôle dans iCarly de Nickelodeon, dans lequel elle a joué avec Ariana Grande.

Jennette était particulièrement dédaigneuse de sa carrière lorsqu’elle s’est entretenue avec l’actrice Anna Faris sur le podcast Empty Inside.

L’ancienne enfant star a déclaré qu’en raison de l’anxiété qu’elle ressentait lors des auditions, elle trouvait difficile d’agir « toujours, toujours, toujours ».

Jennette a déclaré que son jeu d'acteur avait été poussé par sa mère et que c'était elle qui allait l'inscrire pour des rôles.







Lorsqu’elle est décédée il y a quelques années, Jennette a pris la décision de quitter la profession et n’apparaîtra pas dans le redémarrage d’iCarly prévu par Paramount +.

Elle a déclaré: «J’ai arrêté il y a quelques années parce que je ne voulais pas le faire au départ.

« Ma mère m’a mis dedans quand j’avais six ans et par genre d’âge, je suppose, 10 ou 11 ans, j’étais le principal soutien financier de ma famille. »

Les pressions financières sur la famille sont alors devenues la principale motivation pour poursuivre sa carrière d’actrice.

Jennette a poursuivi: « Et c’était vraiment la pression de ma famille [not having] beaucoup d’argent, et c’était la solution.

Avant de se faire un nom dans iCarly, Jennette est apparue enfant dans Law & Order: Special Victims Unit, CSI, Malcolm in the Middle et Will & Grace.

Pendant six saisons, elle a joué Sam Puckett dans la populaire comédie pour adolescents, jusqu’à ce qu’elle prenne fin en 2012.

Elle a ensuite rejoint la co-star Ariana Grande dans un spin-off, Sam & Cat, qui comprenait des personnages d’iCarly et Victorious.

Il n'a duré qu'une saison avant d'être annulé.







Parlant de ses rôles, Jennette a déclaré: «J’ai tellement honte des parties que j’ai faites dans le passé, et je comprends que cette réponse est vraiment déplaisante.

«J’ai du ressentiment de ma carrière de bien des façons. Je me sens tellement insatisfait par les rôles que j’ai joué et j’ai eu l’impression que c’était le plus ringard, le plus embarrassant. [thing].

: J’ai fait les émissions dans lesquelles j’étais du genre, 13 à 21 ans, et à 15 ans, j’étais déjà gêné. «

Jennette a poursuivi: « Mes amis à 15 ans, ils ne sont pas du genre » Oh, cool, tu es dans cette émission de Nickelodeon. » C’était embarrassant.

«Et j’imagine qu’il y a une expérience très différente à vivre avec le jeu d’acteur si vous êtes fier de vos rôles et si vous vous sentez comblé par eux.

