Jennette McCurdy détaille sa relation avec une mère violente

“Red Table Talk” est de retour !

Mercredi le spectacle diffusé un épisode avec l’actrice “iCarly” Jennette McCurdy qui nous a absolument époustouflé. McCurdy a récemment publié un mémoire intitulé “I’m Glad My Mom Died”, qui révèle les abus et la manipulation qu’elle a subis tout au long de son enfance et de sa vie de jeune adulte aux mains de sa mère.

Dans l’épisode, Jennette a parlé de son enfance turbulente, en lisant un extrait de son livre, “I’m Glad My Mom Died”, sur la façon dont, alors qu’elle n’avait que deux ans, sa mère a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade quatre, et comme à la suite de son cancer est devenu un thésauriseur :

“… Parce qu’elle était si proche de voir son destin, elle a soudainement attaché un sens et une signification au minuscule – je veux dire qu’elle disait: ‘Eh bien, tu as touché ce Kleenex, alors j’en ai besoin.’ Elle gardait donc tout ce que moi ou mes trois frères aînés touchions, et cela a submergé notre maison. Cela ne ressemblait vraiment pas à une maison. Cela ressemblait à un lieu de chaos, d’agitation et de turbulence.

«Je me souviens d’une époque où Marcus, Dustin et Scott dormaient dans leur lit superposé gigogne et je dormais dans ma chambre d’enfant, mais maintenant nos chambres sont tellement remplies de choses que vous ne pouvez même pas déterminer où se trouvent les lits, encore moins dormir dans leur. Nous ne dormons plus dans les chambres. Des tapis à trois volets ont été achetés chez Costco pour que nous dormions dans le salon. Je suis presque sûr que les tapis étaient destinés aux exercices de gymnastique des enfants. Je n’aime pas dormir sur le mien. Cette maison est une honte. Cette maison est honteuse. Je déteste cette maison.”

Écoutez, ça nous démange rien qu’à en entendre parler – en particulier parce que Jennette a décrit l’endroit comme ayant un “problème de rat et d’opossum”.

Au cours de l’épisode, Jennette révèle également que sa mère lui a appris la restriction calorique et l’a initiée à l’anorexie alors qu’elle n’avait que 11 ans.

« C’est assez malheureux, mais ma mère m’a appris l’anorexie. Elle m’a appris la restriction calorique quand j’avais 11 ans. J’avais senti une grosseur dans mon sein que je pensais être, ‘Oh, eh bien, ma mère avait un cancer, donc j’ai probablement un cancer.’ Et elle a dit, ‘Non, Net, c’est juste des fous’ Et j’ai dit, ‘Eh bien, puis-je empêcher les fous de se produire ? Je ne veux pas de fous. Je ne veux pas grandir. Et je savais que ma mère voulait vraiment que je reste jeune. Elle m’a vraiment, vraiment fait comprendre cela. Elle sanglotait et me serrait très fort et disait : « Je ne veux pas que mon bébé grandisse. Et je savais que grandir signifierait que nous nous séparions, et je ne voulais pas que cela se produise, alors j’ai demandé s’il y avait un moyen d’empêcher les fous d’entrer, et elle m’a dit : “Eh bien, il y a un truc appelé restriction calorique.

“Et c’est devenu notre sorte de secret et notre code et quelque chose qui, aussi dérangeant soit-il, nous a vraiment liés. C’était notre truc. Personne d’autre n’a eu ce truc. Nous avons ce truc. Je peux te regarder de l’autre côté de la pièce et savoir que tu m’as eu et que je t’ai eu et nous étions juste dans la maladie, dans la maladie. Mais il y avait un lien avec la maladie que, bien sûr, je ne pouvais pas voir à l’époque… »