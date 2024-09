Jenna Ortega se souvient du moment « doux » de l’audition de Cameron Boyce

Cinq ans après sa mort, Jenna Ortega se souvient d’un moment doux avec son défunt ami Cameron Boyce au début de leur carrière.

Le Beetlejuice Beetlejuice La star s’est récemment souvenue d’un moment où il est intervenu lors d’une audition « inconfortable » qu’ils ont eue alors qu’ils étaient tous les deux adolescents, avant que Boyce ne décède à l’âge de 20 ans des suites d’une crise d’épilepsie.

« La dernière fois que j’ai vu mon ami Cameron Boyce, je le connaissais depuis que j’avais 11 ou 12 ans, et nous étions censés nous embrasser », a-t-elle déclaré à propos de l’audition dans une interview avec France’s Canal+. « Et il me connaissait depuis que j’avais 11 ou 12 ans. C’était quelques années plus tard, 15, 16, [he] Nous sommes arrivés, nous étions censés être des intérêts amoureux.

« Mais parce qu’il se sentait visiblement bizarre et qu’il était un peu plus âgé… on s’est regardés et on s’est dit : « Non, on ne peut pas faire ça ». Et c’était tellement gentil parce que j’étais mal à l’aise et j’avais du mal à l’audition. Et puis on s’est souhaité bonne chance.

« Je me souviens avoir été vraiment reconnaissante et contente qu’il ait fait ça », a ajouté Ortega. Beetlejuice sa co-star Catherine O’Hara a qualifié Boyce de « gentleman » pour cette démarche, ce à quoi Ortega a consenti.

Boyce — qui était connu pour ses rôles dans Les adultes, Jessie, Descendance et Mme Fletcher — est décédé dans son sommeil le 6 juillet 2019. Sa famille avait alors indiqué que son décès avait été causé par « un problème médical persistant », qui s’est révélé plus tard être de l’épilepsie.

« C’est avec le cœur profondément lourd que nous annonçons la disparition de Cameron ce matin », a déclaré un représentant de la famille dans un communiqué. « Il est décédé dans son sommeil à cause d’une crise d’épilepsie résultant d’un problème médical persistant pour lequel il était traité. Le monde est désormais sans aucun doute privé de l’une de ses plus grandes lumières, mais son esprit survivra grâce à la gentillesse et à la compassion de tous ceux qui l’ont connu et aimé. »

« Nous sommes profondément navrés et demandons le respect de notre intimité pendant cette période extrêmement difficile alors que nous pleurons la perte de notre précieux fils et frère », ont-ils ajouté.

La famille de Boyce a commencé la Fondation Cameron Boyce en son honneur, visant à guérir l’épilepsie en finançant la recherche, l’éducation et les campagnes de sensibilisation.