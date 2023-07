Jenna Ortega, Kieran Culkin et d’autres nominés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HBO/Netflix

Après une année de télévision vraiment incroyable, les nominations aux Primetime Emmy 2023 ont été annoncées le 12 juillet. Yvette Nicole Brown et président de l’Académie de la télévision Frank Scherma étaient sur place pour révéler les nominés pour les 75e Emmy Awards. Spectacles comme Succession, Le Lotus Blanc, L’ours, École primaire Abbottet plus de nominations accumulées.

Les Emmys sont actuellement fixés au 18 septembre, mais cette date est en suspens en raison de la grève des écrivains en cours et de la possible grève SAG-AFTRA. SAG-AFTRA fait grève pour la première fois depuis 2000 si un accord n’est pas conclu entre le syndicat et les studios avant minuit le 12 juillet. Malgré la possibilité d’une grève, les nominés aux Emmy Awards ont été révélés. Voir les nominés ci-dessous (mise à jour en direct):

Acteur principal exceptionnel dans une série dramatique

Ponts Jeff

Brian Cox

Kieran Culkin

Bob Odenkerk

Pedro Pascal

Jérémy Fort

Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique

Sharon Horgan

Mélanie Lynskey

Elisabeth Moss

Bella Ramsey

Keri Russel

Sarah Snook

Acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique

F.Murray Abraham

Nicolas Braun

Michel Impérioli

Théo James

Matthieu Macfadyen

Alan Ruck

Will Sharpe

Alexandre Skarsgård

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Jennifer Coolidge

Elisabeth Debicki

Mégann Fahy

Sabrina Impacciatore

Place Aubrey

Rhéa Seehorn

J. Smith-Cameron

Simone Tabasco

Série dramatique exceptionnelle

Andor

Tu ferais mieux d’appeler Saul

La Couronne

Maison du Dragon

Le dernier d’entre nous

Succession

Le Lotus Blanc

Vestes jaunes

Actrice principale exceptionnelle dans une série comique

Christina Applegate

Rachel Brosnahan

Quinta Brunson

Natacha Lyonne

Jenna Ortega

Acteur principal exceptionnel dans une série comique

Bill Hader

Jason Segel

Martin Short

Jason Sudeikis

Jérémy Allen White

Acteur de soutien exceptionnel dans une série comique

Anthony Carrigan

Phil Dunster

Brett Goldstein

James Marsden

Ebon Moss-Bachrach

Tyler James Williams

Henri Winkler

Actrice de soutien exceptionnelle dans une comédie Série

Alex Borstein

Ayo Edebiri

Janelle James

Sheryl Lee Ralph

Temple de Junon

Hannah Waddingham

Jessica Williams

Série comique exceptionnelle

École primaire Abbott

Barry

L’ours

Service juridique

La merveilleuse Mme Maisel

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Ted Lasso

Mercredi

Série limitée ou d’anthologie exceptionnelle

Bœuf

Dahmer – Monster: L’histoire de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones et les six

Fleishman est en difficulté

Obi Wan Kenobi

Actrice principale exceptionnelle dans une série limitée ou une anthologie ou un film

Lizzy Caplan

Jessica Chastain

Dominique Fishback

Catherine Hahn

Riley Keough

Ali Wang

Acteur principal exceptionnel dans une série limitée ou une anthologie ou un film

Taron Egerton

Kumail Nanjiani

Evan Peters

Daniel Radcliffe

Michel Shannon

Steven Yeun

Programme de compétition de réalité exceptionnelle

La course fantastique

Course de dragsters de RuPaul

Survivant

Excellent chef

La voix

Série de discussions exceptionnelles

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah

Jimmy Kimmel en direct !

Tard dans la nuit avec Seth Meyers

Le Late Show avec Stephen Colbert

Le problème avec Jon Stewart

