Jenna Ortega est de retour dans le rôle de Mercredi Addams dans BTS Look at Saison 2

Jenna Ortega est de retour dans le rôle de Mercredi Addams dans un aperçu des coulisses Mercredi la saison 2, qui est décrite comme étant « plus grande et plus tordue que vous ne pouvez l’imaginer ».

Netflix a dévoilé le nouvelles images lors d’un événement organisé par les fans en personne jeudi soir à Atlanta. La vidéo montre les membres originaux du casting Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Luis Guzmán et Catherine Zeta-Jones, et bien sûr, Thing (Victor Dorobantu), de retour sur le plateau de la Nevermore Academy.

Des aperçus de différentes scènes filmées, notamment l’arrivée d’Ortega sur le campus mercredi avec son expression impassible typique, les étudiants de Nevermore se rassemblant dans un champ et la Chose qui fouine comme toujours, ont été présentés dans les coulisses. Tim Burton a également été aperçu dans le fauteuil du réalisateur.

« Si on vous en montrait plus, vos yeux saigneraient et je ne suis pas si généreux », déclare Ortega à la fin de la vidéo. Regardez-la ci-dessous.

Production sur Mercredi La deuxième saison a officiellement débuté en mai en Irlande. La comédie fantastique, créée par Al Gough et Miles Millar, a également ajouté une douzaine de nouveaux membres au casting, dont Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter et Noah Taylor, entre autres.

En janvier, Ortega a également partagé qu’elle était satisfaite des scripts de cette saison après avoir été critiquée pour avoir publiquement dénigré l’écriture de la série dans le premier volet.

« Nous nous dirigeons clairement vers un peu plus d’horreur », a déclaré l’actrice plus tôt cette année. « Tout est plus grand, il y a beaucoup plus d’action. » Beetlejuice Beetlejuice La star a ajouté que chaque épisode « ressemble à un film » et que même si le récit de mercredi a évolué, le personnage « ne change jamais vraiment ».

Une date de sortie pour Mercredi la saison deux n’a pas encore été annoncée.