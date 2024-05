Jenna Ortega convoque Michael Keaton

Warner Bros. a publié une nouvelle bande-annonce de « Beetlejuice Beetlejuice », la suite du classique de la comédie et de l’horreur de 1988. Michael Keaton revient dans le rôle de la goule grossière et métamorphe rejoint par les nouveaux membres de la distribution Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci et Justin Theroux. Winona Ryder et Catherine O’Hara reprennent également leurs rôles du film original.

« Beetlejuice Beetlejuice » voit le clan Deetz retourner dans sa maison de Winter River après une mort subite dans la famille. Lorsque Astrid (Ortega), la fille adolescente rebelle de Lydia (Ryder), découvre un portail vers l’au-delà caché dans le sous-sol, le nom de l’esprit espiègle Beetlejuice est inévitablement répété trois fois, l’invitant à faire à nouveau des ravages dans la maison de la famille Deetz.

« Les vivants, les morts… peuvent-ils coexister ? C’est ce que nous sommes ici pour découvrir », déclare Lydia de Ryder dans la bande-annonce.

« Beetlejuice Beetlejuice » est le dernier titre d’horreur de la reine des cris Ortega, qui s’est fait un nom en tant qu’incontournable du genre. Elle a déjà joué dans la série originale de Netflix « Mercredi » en tant que membre titulaire de la famille Addams, ainsi que dans « X » de Ti West et dans deux épisodes de la franchise redémarrée « Scream ». Cependant, il a été récemment annoncé qu’Ortega ne reviendrait pas pour « Scream 7 » en raison d’un conflit d’horaire avec la saison 2 de « Wednesday ».

Tim Burton revient pour produire et réaliser la suite de « Beetlejuice » à partir d’un scénario des scénaristes de « Wednesday » Alfred Gough et Miles Millar. Les producteurs exécutifs comprennent Brad Pitt, David Katzenberg, Laurence Senelick, Gough, Millar, Sara Desmond, Katterli Frauenfelder et Andrew Lary. Tommy Harper, Dede Gardner et Jeremy Kleiner sont les producteurs. Danny Elfman devrait composer la musique du film.

« Beetlejuice Beetlejuice » hantera les cinémas à partir du 6 septembre. Regardez la bande-annonce ci-dessous.