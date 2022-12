Jenna Oretga a filmé une scène de danse Netflix alors qu’elle présentait des symptômes de COVID: “C’est fou”

Jenna Ortega est impliquée dans une nouvelle controverse après avoir admis qu’elle avait le COVID-19 lors du tournage de sa scène de danse virale dans l’émission Netflix “Wednesday”.

Dans une récente interview, l’actrice a admis qu’elle s’était réveillée le matin de sa scène de danse avec des symptômes de COVID-19, tels que des courbatures, mais a décidé de poursuivre le tournage.

“Ouais, je me suis réveillée et – c’est bizarre, je ne tombe jamais malade, et quand je le fais, ce n’est pas très grave – j’avais des courbatures”, a-t-elle déclaré au magazine NME. “J’avais l’impression d’avoir été renversée par une voiture et qu’un petit gobelin s’était lâché dans ma gorge et grattait les parois de mon œsophage.

“Ils me donnaient des médicaments entre les prises, car nous attendions le résultat positif”, a-t-elle ajouté. Ortega a ensuite été testée positive après avoir filmé la scène, notant qu’elle avait eu du mal à s’en sortir avec les symptômes.

“J’ai chorégraphié ça moi-même !” dit-elle. “Je ne suis pas un danseur, et je suis sûr que c’est évident. J’avais eu la chanson environ une semaine auparavant, et j’ai juste tiré de tout ce que je pouvais.”

“C’est fou”, a conclu Ortega. “Parce que c’était mon premier jour avec COVID, donc c’était horrible à filmer.” L’actrice a également demandé à refaire la scène lorsqu’elle s’est remise de la maladie, mais la société de production, MGM, a accepté les images initiales.

“J’ai demandé à le refaire, mais nous n’avions pas le temps”, a-t-elle admis. “Je pense que j’aurais probablement pu le faire un peu mieux”, a-t-elle ajouté.

Certains fans sont scandalisés qu’elle ait été autorisée à interagir avec le personnel de production et d’autres collègues tout en éprouvant des symptômes de COVID-19.

MGM a déclaré au magazine que des “protocoles COVID stricts” avaient été suivis et qu’elle avait été retirée du plateau après que le “test positif ait été confirmé”.