E!: Quel défi auriez-vous considéré comme le plus difficile si vous étiez associé?

JL: Je pense faire du shopping dans le magasin vintage. Ne pas avoir vu l’espace aurait été le plus dur. Vous n’avez pas le sens de l’échelle. Vous pouvez voir des images d’une pièce, mais vous n’avez aucune idée de sa taille, de l’orientation de la lumière, des autres éléments qui l’entourent. C’était de loin le plus difficile et c’était aussi le plus révélateur.

E!: Étiez-vous nerveux pour ce que vos pairs de l’industrie de la mode diraient à propos du défilé?

JL: Oui bien sûr. Je me souviens vraiment d’un moment distinct où l’une des premières personnes qui m’ont appelé après avoir décidé de quitter J. Crew était Anna Wintour et elle a dit: « Viens déjeuner avec moi » et nous nous sommes assis en face et je me suis dit: « Qu’est-ce que je vais faire? » J’étais effrayé. J’avais pris la décision et je sentais que c’était la bonne décision, mais je n’avais aucune idée de la suite. Et elle dit: « Je pense que tu devrais faire la télé » et je me suis dit « Quoi!? » Elle a visiblement vu quelque chose là-dedans. Je me sens moins gardé maintenant qu’avant. J’ai vu beaucoup de gens prendre des risques et faire des choses que j’aurais peut-être eu peur de faire. Je ne suis plus connecté à une grande marque, c’est juste moi, et je ne me sens pas aussi prudent face aux erreurs.

E!: Kyle et Sarah sont tellement amusants à regarder. Pourquoi les avez-vous choisis pour votre équipe?

JL: Il y a des raisons professionnelles et des raisons personnelles. Sarah, quand j’étais partie de J. Crew, elle était l’une des plus gentilles, des plus gentilles et des plus douces supporters. Elle tendait la main tout le temps. Il y a quelque chose dans cette connectivité, ce cœur tendre qui me semblait vraiment important. Et en plus de cela, elle est littéralement une sorcière. Je n’ai jamais vu une femme faire des emplettes comme elle peut, surtout pendant la pandémie. Elle ira sur un site Web et elle tirera quelque chose qui me dit: « Ça a l’air si moche. » Et puis ça arrivera et comme, la fille est un magicien. Elle assemble les combinaisons les plus bizarres qui semblent brillantes que je ne ferais pas.

Et puis Kyle, même chose. Quand j’ai travaillé avec lui chez J. Crew, il était l’une des étoiles les plus brillantes et les plus brillantes. Je me souviens toujours de ces gens qui te font sourire quand tu les vois dans le couloir, ton cœur s’agrandit. C’est cette personne et il était tellement chaleureux. J’avais l’impression que si j’allais avoir quelqu’un comme le lien de tous mes différents projets, je savais qu’il serait un si bon partenaire de cette façon. Et en plus de ça, il est intelligent et drôle comme merde. Il a de très bons instincts et il est chaleureux.