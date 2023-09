Jenna Jameson révèle une mise à jour sur sa santé après avoir quitté l’hôpital – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : James Shaw/Shutterstock

Jenna Jameson, 49 ans, a parlé de son effrayant combat pour la santé et de la façon dont on lui a dit qu’il ne lui restait qu’un an à vivre. La star de cinéma pour adultes a parlé à Divertissement ce soir le 30 août et a révélé qu’elle avait passé neuf mois à l’hôpital, et pendant ce temps les médecins l’avaient mal diagnostiquée avec Guillain-Barré alors qu’ils essayaient de comprendre ce qui n’allait pas chez elle. « Quand on m’a dit pour la première fois qu’il ne me restait plus très longtemps à vivre, je pense que j’ai juste été bouleversée », a déclaré Jenna lors de l’interview. « Je ne savais pas vraiment comment digérer ça. »

Jenna ne pouvait pas marcher et souffrait de problèmes de mémoire dus à sa mystérieuse maladie. Alors que les médecins prédisaient que sa maladie serait mortelle, Jenna refusait de rester assise à attendre de mourir. « Je suis finalement arrivée au point où je me suis dit : ‘Je dois prendre ma santé en main’, alors je me suis mise dans un fauteuil roulant et je suis sortie de l’hôpital », a-t-elle déclaré. ET. « J’ai fini par tout prendre en main et faire en sorte que cela se réalise. Je savais qu’il me restait encore tellement de vie à vivre.

L’ancien Playboy Playmate a expliqué qu’elle « se sentait stagnante » pendant tout son séjour à l’hôpital. «Ils me testaient et prenaient du sang, et je me sentais très mal. Je pense que c’est en grande partie dû à l’aspect émotionnel d’être séquestré, et personne ne vient vous voir, et tout simplement ne sait pas ce qui se passe autour de vous », a-t-elle déclaré. « Je viens de décider, bon ou mauvais, je sors d’ici et je vais y aller de manière holistique. »

Et la décision risquée de Jenna concernant sa santé a porté ses fruits. Elle a dit ET qu’elle peut à nouveau marcher et que sa mémoire s’est améliorée grâce à sa consultation avec un thérapeute cognitif. Elle a également déclaré que le passage à une alimentation plus saine avait beaucoup aidé. «Je me sens revenir à la vie lorsque je mange correctement, du point de vue céto. Je me sens énergique. Je me sens enfin à nouveau comme un rayon de soleil », a partagé Jenna, notant qu’elle se sent environ 75 % mieux et qu’elle est « vraiment heureuse » en ce moment.

Jenna a fait le point sur sa santé pour la dernière fois en mai 2023. Elle a révélé sur Instagram qu’elle avait retrouvé sa capacité à marcher et qu’elle faisait fréquemment de l’exercice avec sa femme, Jessi Lawless. « Mise à jour… mes jambes vont si bien ! Keto aide mon cerveau et me fait sortir. En fin de compte, la vie est fantastique », a-t-elle déclaré.