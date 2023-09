Jenna Jameson fait le point sur sa santé après avoir eu un an à vivre

L’ancienne star de cinéma pour adultes Jenna Jameson fait le point sur son rétablissement après qu’un problème de santé l’a laissée hospitalisée pendant près d’un an.

Jameson, 49 ans, a parlé de sa maladie mystérieuse qui lui a laissé une « faiblesse musculaire extrême », qu’elle a ensuite affirmé que les médecins attribuaient à une « multitude » de maladies comme le syndrome de Guillain-Barré et le cancer du sang.

« Cela a commencé très soudainement », a expliqué Jameson à Entertainment Tonight à propos de l’apparition de ses symptômes. « J’allais très bien, puis j’ai commencé à m’effondrer et j’ai perdu ma capacité à marcher… ils m’ont admis à l’hôpital. Je pense que j’ai passé environ neuf mois à l’hôpital. »

L’ancienne mannequin de Playboy a continué à dire que lors de sa visite à l’hôpital, les médecins « ne pouvaient pas mettre le doigt sur ce dont il s’agissait ».

On lui a ensuite diagnostiqué « une multitude de choses », notamment le syndrome de Guillain-Barré et un cancer du sang. Les médecins ont également dit à Jameson qu’il lui restait six mois à un an à vivre.

« Quand on m’a dit pour la première fois qu’il ne me restait plus très longtemps à vivre, j’ai cru que j’étais tout simplement bouleversée », a-t-elle avoué. « Je ne savais pas vraiment comment digérer ça. »

Jameson a décidé de sortir de l’hôpital après avoir passé des mois sans diagnostic clair ni soulagement de ses symptômes.

« Je suis finalement arrivée au point où je me suis dit : « Je dois prendre ma santé en main », alors je me suis mise dans un fauteuil roulant et je suis sortie de l’hôpital », a-t-elle déclaré au média.

« J’ai fini par tout prendre en main et faire en sorte que cela se réalise. Je savais qu’il me restait encore tellement de vie à vivre. »

Une fois que Jameson s’est échappée de l’hôpital, elle était déterminée à emprunter une voie plus holistique et a apporté des changements majeurs dans sa vie, notamment en maintenant une alimentation saine.

« J’avais beaucoup de problèmes de mémoire et j’ai perdu des années et des années de ma vie, alors j’ai commencé à consulter un thérapeute cognitif qui vous fait vivre des énigmes et toutes ces choses, et tout a juste commencé à se reconnecter », a ajouté Jameson.

« Je me sens revivre lorsque je mange correctement, du point de vue céto. Je me sens énergique. »

Bien que Jameson ait révélé qu’elle se sentait « à nouveau comme le soleil », elle ne se sentait pas « à 100% », mais « à moins de 75% environ ». Elle remercie également son « grand partenaire » pour son amour inconditionnel et son soutien tout au long de ses tumultueuses crises de santé.

Jameson s’est marié avec l’animatrice de podcast Jessi Lawless en mai.

Pendant ce temps, début 2022, Jameson a été hospitalisé pour la première fois pendant près de deux mois.

Pendant la mystérieuse maladie de Jameson, elle était incapable de marcher, même avec une marchette.

Jameson partage une jeune fille avec son ex-partenaire, Lior Bitton. Elle partage également des jumeaux adolescents, Journey et Jesse, avec son ex Tito Ortiz.

Les représentants de Jameson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.