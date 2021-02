L’ancienne star du porno Jenna Jameson affirme que Marilyn Manson fantasmait sur le fait de la brûler vivante et « aimait mordre » pendant les rapports sexuels.

Dans une interview exclusive avec DailyMail.com, l’actrice de cinéma pour adultes a divulgué les détails troublants de sa brève liaison en 1997 avec le soi-disant «antéchrist».

Jameson, surnommée la « reine du porno » à son apogée, a accordé l’interview au milieu d’une série d’allégations par les ex-petites amies de Manson qui se sont manifestées lundi pour l’accuser de viol, d’agression sexuelle, de violence et d’abus.

La mère de 46 ans, qui utilise désormais le nom de famille de son partenaire Leon Bitton, a déclaré que contrairement aux expériences présumées de certains autres ex de Manson, elle l’a quitté avant qu’il ne puisse infliger trop de dégâts.

Mais malgré sa sage décision, Bitton a déclaré qu’elle avait encore de graves ecchymoses. «Notre relation était étrange. Nous ne sommes pas sortis longtemps parce que je l’ai interrompu après qu’il ait dit nonchalamment qu’il fantasmait sur le fait de me brûler vif. Sexuellement, il aimait mordre, et c’était déconcertant », a-t-elle déclaré à DailyMail.com.

«Il est beaucoup. Pour dire le moins.’

Elle a ajouté que bien que Manson ne lui ait rien fait sans son consentement, elle l’a rapidement libéré une fois qu’il a exprimé ses désirs tordus.

«Une fois qu’il a commencé à me parler violemment, je me suis dit … au revoir Brian. De plus, les ecchymoses qu’il me mordait n’étaient pas amusantes », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que Manson ne semblait pas affectée par la scission à l’époque.

«Il allait bien. Il a continué. Je suis sûr qu’il avait beaucoup de choix à ce moment-là. C’était à son apogée.

Bitton a rencontré la célèbre rock star et le violeur présumé lors de la première du film pour adultes de Howard Stern 1997, Private Parts, dans lequel elle avait un rôle mineur.

Bitton était malheureusement marié à l’acteur et réalisateur porno Brad Armstrong à l’époque. Mais elle et Manson ont commencé une aventure torride cette nuit-là, que Bitton a plus tard révélée en détail graphique dans son autobiographie – mais seulement après que Manson se soit embrassé et raconté pour la première fois.

Dans le livre, Comment faire l’amour comme une star du porno: un récit de mise en garde, Bitton a déclaré que Manson avait pris une poignée d ‘« analgésiques et de relaxants musculaires’ ‘dans une limousine avec elle et avait de fréquentes pauses aux toilettes pour renifler de la cocaïne toute la nuit, avant de l’emmener retour à sa chambre d’hôtel et se baigner avec elle.

Bitton a déclaré que Manson était « grand, fille, enfantin, massivement doté et couvert de cicatrices à divers stades de guérison ».

Elle a écrit que la rock star avait insisté pour sucer le dessous de son bras comme un pli « vampirique » et lui avait demandé de se câliner après avoir terminé – ce qu’elle a refusé.

‘Depuis mon mariage avec [Armstrong] était sans amour et sans sexe, j’ai commencé à voir Manson de temps en temps », a-t-elle écrit.

Evan Rachel Wood (montré avec Manson en 2007) l’a nommé comme son agresseur lundi dans un post Instagram. Le couple est sorti et s’est fiancé en 2010 mais s’est séparé plus tard cette année-là

Ancien amour: Manson était marié à l’artiste burlesque Dita Von Teese de 2005 à 2007 (photographié ensemble en mai 2006)

Mais plus je le connaissais, plus il devenait bizarre. Il parlait de vouloir voir des filles baiser des membres prothétiques ou sucer [Manson bandmate] Twiggy’s d ***, (et je ne pourrais jamais dire à quel point il plaisantait et à quel point il était sérieux).

Et il voulait me baiser un peu trop souvent pour mon confort. Chaque fois que nous étions nus, il allait chercher mes fesses comme un rat au fromage. Bitton, qui a pris sa retraite du porno en 2008 et vit maintenant à Hawaï, a écrit qu’elle avait décidé de parler de Manson après s’être vanté de leur liaison à l’émission de radio de Stern. « Bien sûr, j’ai été très discret sur cette aventure », a déclaré Bitton.

« Cependant, dès que les photos de paparazzi de nous ont été publiées dans la presse, Howard Stern était au téléphone pour poser des questions à ce sujet. J’ai nié tout cela (à l’antenne et lui ai dit que nous n’étions que des amis.)

« Mais le lendemain, Manson était dans son émission, bavardant sur tout le truc. Je ne l’ai jamais considéré comme le type à embrasser et à raconter.