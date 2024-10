Jenna Fischer sur le fait de ne pas avoir de « grand moment de rasage de la tête » au milieu du diagnostic du cancer du sein et du soutien de Christina Applegate et Angela Kinsey

Jenna Fischer a récemment parlé de son diagnostic de cancer du sein et réfléchit maintenant à son parcours.

Dans une nouvelle interview, Fischer a parlé de son système de soutien pendant cette période difficile et du fait de ne pas avoir de « grand moment de rasage de la tête ».

« Quand ils m’ont dit que je devais suivre une chimio, la première chose que j’ai pensé a été : ‘Je ne veux pas vomir et je ne veux pas perdre mes cheveux' » Le bureau ancien élève a déclaré à Hoda Kotb dans une interview pour le Aujourd’hui montrer. « Je n’ai pas vomi, mais j’ai perdu mes cheveux. »

Elle a poursuivi: «Et c’est tout ce dont nous parlons, les dames. Combien de recherches ai-je effectuées sur Google sur les cheveux et les photos de cheveux et « À quoi cela ressemblera-t-il ? » C’est drôle. De la façon dont je l’ai perdu, il ne ressort pas uniformément. Cela sort par à-coups. Et donc j’ai commencé par avoir une grosse calvitie de ce côté de ma tête. Et j’aimerais en quelque sorte faire un véritable peignage élaboré.

Fischer a noté qu’elle « n’a jamais eu un grand moment de rasage de la tête », ajoutant: « J’ai toujours eu un peu de cheveux dans le dos. Et comme j’essayais de rester infiltré, ces petits morceaux de mèches rebelles m’aidaient en quelque sorte à créer l’illusion des cheveux. Je suis en quelque sorte [looked] comme frère Tuck, rien sur le dessus et puis juste un petit quelque chose ici.

L’actrice a déclaré que Christina Applegate avait été l’une des premières personnes qu’elle avait appelée après son diagnostic.

«Je l’ai appelée, et elle a répondu au téléphone et elle a dit : ‘Lequel est-ce ?’ Et j’ai dit : « C’est un cancer du sein. » Et elle a dit : « Je le savais vraiment. » », a déclaré Fischer. « Elle est salée. Langage salé celui-là. Je l’aime pour ça.

Fischer a également souligné le grand soutien qu’elle Dames de bureau Angela Kinsey, co-animatrice du podcast, l’a été.

« Dès le début, elle a dit : « Tout ce dont vous avez besoin, dites-le-moi, je suis là » et j’ai répondu : « Je veux continuer à travailler et je ne veux pas que quiconque le sache au travail ». Au travail, je veux que ce soit un espace où l’on va et où l’on rit et je ne suis pas une patiente atteinte d’un cancer. J’en ai besoin. Et elle a dit : « OK » », a déclaré Fischer.

Fischer a révélé son diagnostic de cancer du sein dans une publication Instagram le 8 octobre, révélant qu’elle n’avait désormais plus de cancer après avoir subi une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale.

« Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Je n’aurais jamais pensé faire une annonce comme celle-ci, mais nous y sommes », a partagé Fischer dans un article sur Instagram. « En décembre dernier, on m’a diagnostiqué un cancer du sein triple positif de stade 1. Après avoir subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie, je n’ai plus de cancer.

Plus tard dans le message, Fischer a déclaré : « Je suis heureux de dire que j’ai récemment subi un nouveau dépistage et que les traitements ont fonctionné. Je n’ai plus de cancer. Je continuerai à être traité et surveillé pour m’aider à rester ainsi.