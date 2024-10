Jenna Fischer parle du cancer et le soutien de Christina Applegate dans « Aujourd’hui »

Jenna Fischer a parlé de sa décision de continuer à faire le Dames de bureau podcast tout en gardant son diagnostic de cancer du sein privé, ainsi que les conseils qu’elle a reçus de sa compatriote survivante Christina Applegate, dans une nouvelle interview sur Aujourd’hui.

La conversation avec Hoda Kotb (également survivante du cancer du sein) marque la première conversation majeure de Fischer depuis qu’elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein triple positif de stade 1 plus tôt ce mois-ci. Alors que Fischer n’a plus de cancer, l’année dernière Le bureau La star a subi une tumorectomie pour enlever la tumeur, suivie d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie.

Même au milieu de tout cela, Fischer la suivait Bureau récapitulez le podcast avec son amie/co-star Angela Kinsey. « Dès le début, [Kinsey] a dit : « Tout ce dont vous avez besoin, dites-le-moi. Je suis là », se souvient Fischer. « Et j’ai dit : je veux continuer à travailler et je ne veux pas que quiconque le sache au travail. Au travail, je veux que ce soit un espace où nous allons et où nous rions, et je ne suis pas un patient atteint de cancer. J’en ai besoin.

Non seulement Kinsey a accepté, mais elle a trouvé d’autres moyens de soutenir et d’aider Fischer. Lorsque Fischer a commencé à perdre ses cheveux pendant la chimiothérapie, elle portait des chapeaux sur lesquels étaient attachées des perruques. Kinsey, a déclaré Fischer, « a commencé à porter des chapeaux au travail, afin que je ne sois pas la seule personne à une réunion de travail à porter un chapeau. »

Fischer a également parlé d’un autre personnage clé de son système de soutien, Applegate, qui a aidé Fischer à connecter Fischer avec d’autres survivants. Se souvenant de la première conversation qu’elle a eue avec Applegate au sujet de son diagnostic, Fischer a déclaré : « Je l’ai appelée, et elle a répondu au téléphone et elle a dit : « Lequel est-ce ? Et j’ai dit : « C’est un cancer du sein. » Et elle a dit: «Je le savais vraiment.» Elle est salée. Langage salé celui-là. Je l’aime pour ça.

Ailleurs, Fischer a parlé de ses traitements de chimiothérapie épuisants, de la difficulté de perdre ses cheveux et d’apprendre à adopter sa nouvelle coupe courte. Ayant survécu à un traitement sans cancer, Fischer a également expliqué comment cette expérience a changé sa vision de la vie.

« Je trouve que le monde est un endroit tellement beau, dans toutes ses bizarreries », a déclaré Fischer. « Même les choses qui m’irritaient autrefois, maintenant je les trouve parfois charmantes. Comme, vous savez, juste le trafic. Du genre : « Oh, regarde ton joli trafic ! Regardez tous ces gens qui vont quelque part. Oh, ce type est fou ! »