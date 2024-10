Jenna Fischer : la star de « The Office » dit qu’elle est « sans cancer »

Jenna Fischer souligne le Mois de la sensibilisation au cancer du sein en partageant qu’elle est désormais « sans cancer » après avoir reçu un diagnostic de maladie en octobre 2023.

Fischer, 50 ans, a détaillé mardi son parcours contre le cancer sur sa page Instagram, en écrivant qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein triple positif de stade I – une forme agressive de cancer du sein alimentée par les hormones œstrogène et progestérone et la protéine HER2, selon le Société américaine du cancer – l’année dernière après avoir passé une mammographie de routine.

Pour traiter son cancer, elle a subi une tumorectomie « pour enlever la tumeur », des radiations, des perfusions et une chimiothérapie, qui, selon elle, lui ont fait perdre ses cheveux.

« Je suis heureux de dire que j’ai récemment subi un nouveau dépistage et que les traitements ont fonctionné. Je n’ai plus de cancer », a écrit Fischer. «Je continuerai à être traité et surveillé pour m’aider à rester ainsi.»

La star de « The Office » a posté une photo d’elle arborant ce qu’elle a décrit comme une coupe de cheveux « de lutin inégale », écrivant qu’elle voulait présenter une photo d’elle maintenant « ayant l’air heureuse et en bonne santé pour accompagner cette nouvelle ».

Fischer a décidé de faire cette annonce cette semaine pour « implorer » ses partisans de passer leur mammographie annuelle, écrivant que sa tumeur « était si petite qu’elle ne pouvait pas être ressentie lors d’un examen physique ».

En mai, CNN a rapporté qu’il était conseillé aux femmes présentant un risque moyen de cancer du sein de passer une mammographie tous les deux ans à partir de 40 ans et jusqu’à 74 ans, selon les recommandations du groupe de travail américain sur les services préventifs.

Fischer a également écrit qu’elle souhaite que les autres femmes qui suivent des traitements contre le cancer se sentent moins seules.

« Comme le savent tous ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer, votre vie change immédiatement. Tout dépend des rendez-vous chez le médecin, des résultats des tests, des traitements et de la récupération après les traitements », a-t-elle écrit. « Il faut tout un village pour lutter contre le cancer, et j’ai eu un village extraordinaire. »

Ce village, a écrit Fischer, comprenait son équipe de médecins et d’infirmières, d’autres survivants qui ont partagé leur histoire avec elle, sa famille et ses amis – y compris son ancienne co-star de « Office » et actuelle co-animatrice du podcast « Office Ladies », Angela Kinsey. , qui, selon elle, « m’a protégée et a défendu mes intérêts » tout au long du chemin.

Fischer a également exprimé sa gratitude envers son mari, Lee Kirk, qui « a été à mes côtés pendant tout cela ».

Fischer, Kirk et leurs deux enfants ont célébré la fin de son traitement, a-t-elle écrit, en sonnant cérémonieusement une cloche dans leur jardin « avec tout le monde jetant des confettis ».

Une photo commémorant le moment de célébration est incluse dans le message de Fischer.