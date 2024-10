Jenna Fischer explique comment le cancer a changé sa vision de la vie

Jenna Fischer se sent reconnaissante d’être en vie… révélant comment sa lutte contre le cancer du sein lui a appris à ignorer les désagréments quotidiens liés à la vie dans une grande ville.

L’actrice de « The Office » s’est arrêtée à l’émission « Today » lundi, où elle s’est assise avec Hoda Kotb pour discuter de son combat contre le cancer du sein… et de la façon dont cela a laissé un impact durable sur elle.

Jenna, qui a partagé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait été diagnostiqué atteinte d’une forme rare et agressive de cancer du sein, a déclaré que « les choses les plus importantes sont devenues si claires si rapidement » après avoir reçu des nouvelles discordantes sur son état de santé.