Jenna Fischer du Bureau révèle un diagnostic de cancer du sein « agressif » | Télévision

L’actrice du Bureau, Jenna Fischer, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein « agressif » l’année dernière et qu’elle était désormais guérie du cancer après avoir subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie.

Fischer – qui jouait le rôle de la réceptionniste Pam Beesly dans la version américaine de The Office – a partagé son expérience sur Instagram mardi pour marquer le mois de la sensibilisation au cancer du sein.

« Je n’aurais jamais pensé faire une annonce comme celle-ci, mais nous y sommes », a-t-elle écrit en légende.

Dans une série de diapositives, Fischer a détaillé son diagnostic, qui a commencé en octobre dernier lorsqu’elle avait posté une photo d’elle se préparant pour une mammographie de routine « avec un rappel en plaisantant de ‘prendre soin de ses sacs de temps’ à la Michael Scott ».

Après des résultats peu concluants, une échographie a révélé une masse dans son sein gauche et on lui a diagnostiqué un cancer du sein triple positif de stade un en décembre.

Sa forme de cancer, a déclaré Fischer, était « agressive » mais également hautement traitable. En janvier, elle a subi une tumorectomie – une opération chirurgicale visant à retirer une partie du tissu mammaire.

Le cancer ne s’était pas propagé, mais pour s’assurer qu’il ne réapparaisse pas, elle a subi une chimiothérapie en février, puis une radiothérapie en juin, ainsi que des « perfusions d’Herceptin et une dose quotidienne de tamoxifène ».

« Je suis heureuse de dire que je me sens bien », a-t-elle poursuivi.

Fischer a déclaré qu’elle avait pu garder le cancer secret jusqu’à présent grâce à « de superbes perruques et chapeaux avec cheveux ».

Elle rendait public le diagnostic, a-t-elle expliqué, pour « implorer » les autres de réserver des mammographies et de prendre des mesures pour détecter le cancer à un stade précoce.

« Je suis sérieuse, appelle ton médecin tout de suite », a-t-elle ajouté. « Ma tumeur était si petite qu’on ne pouvait pas la sentir lors d’un examen physique. Si j’avais attendu six mois de plus, les choses auraient pu être bien pires. Cela aurait pu se propager… Considérez cela comme votre coup de pied dans les fesses pour y parvenir.

Fischer a également écrit qu’elle partageait son expérience pour soutenir d’autres femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein : « Comme le sait toute personne ayant reçu un diagnostic de cancer, votre vie change immédiatement. Il s’agit alors de rendez-vous chez le médecin, de résultats de tests, de traitements et de récupération après les traitements. Soudain, tout dans votre vie est axé sur une seule chose : lutter contre le cancer.

L’acteur a remercié le « village incroyable » de professionnels de la santé, d’amis, de famille et d’autres survivants du cancer qui l’avaient aidée au cours de l’année écoulée – y compris sa co-star d’Office et co-animatrice du podcast Office Ladies, Angela Kinsey, qui « m’a protégée et a défendu pour moi ».

«Pendant longtemps, elle a été la seule personne dans mon espace de travail à le savoir», a déclaré Fischer. « Quand j’ai perdu mes cheveux, elle portait des chapeaux lors de nos réunions de travail pour que je ne sois pas le seul. Quand j’avais besoin d’une pause, nous en prenions une.

Fischer a joué Pam Beesly dans The Office pendant les neuf saisons de 2005 à 2013, remportant une nomination aux Emmy Awards pour sa performance. Son rôle le plus récent était dans l’adaptation cinématographique musicale de Mean Girls de cette année.