L’actrice Jenna Fischer a évoqué certaines des critiques adressées à son personnage Pam Beesly dans la sitcom incroyablement populaire « The Office ». Au cours du dernier épisode du podcast ‘The Office Ladies’, Fischer s’est entretenu avec la co-animatrice Angela Kinsey, qui a joué le rôle d’Angela Martin dans la sitcom, sur la façon dont certains fans « n’étaient pas satisfaits » de la décision de Pam de déménager brièvement à New York Ville pour fréquenter une école d’art.

Tout en décomposant l’épisode de la saison cinq « Perte de poids, partie 2 », Kinsey a noté que les gens étaient « excités » que pendant que Pam était vue en train de rire avec de nouveaux amis, son petit-ami de l’époque, Jim Halpert (joué par John Krasinski) parlait de combien elle lui a manqué.

« Les gens n’étaient pas contents de Pam quand cet épisode a été diffusé, je m’en souviens », a déclaré Kinsey.

« Je veux juste dire que lorsque Pam est allée à l’école d’art pendant seulement trois mois alors qu’elle n’était pas encore mariée et n’avait pas d’enfants, les gens l’ont très durement touchée à cause des sentiments de Jim », a déclaré Fischer.

Jenna a poursuivi en notant que plus tard dans la saison neuf, lorsque Jim a fait de grands mouvements pour poursuivre ses rêves, certains fans ont de nouveau critiqué Pam. « Puis, quand Jim a investi dans une entreprise sans le dire à Pam, et a quitté sa famille, et a laissé Pam seule pour s’occuper de leurs deux enfants pendant qu’il poursuivait ses rêves, les gens ont de nouveau reproché à Pam de ne pas avoir assez soutenu Jim », a-t-elle déclaré. mentionné.

Fischer a ajouté: « Donc, dans ces deux cas, je veux juste dire que j’ai remarqué beaucoup de haine pour Pam. Est-ce que je veux l’appeler sexiste? Je le fais. »

« Pam a fait l’objet de beaucoup d’examens minutieux en tant que personnage, je pense parce qu’elle était une femme, n’est-ce pas? » demanda-t-elle à Kinsey.

« Cette rivière est profonde », a ajouté sa co-vedette, alors que Fischer a répondu: « Elle est profonde et elle durera longtemps dans certaines saisons à venir. » Fischer a parlé dans le passé de l’impact durable de la romance de Jim et Pam sur les fans et de la façon dont certains téléspectateurs ont du mal à accepter le fait qu’elle et John Krasinski ne sont pas ensemble dans la vraie vie.

« Les gens ne savent pas comment John et moi ne sommes pas un couple dans la vraie vie », avait précédemment déclaré Fischer à Brian Baumgartner, qui jouait Kevin Malone dans la série, dans An Oral History of ‘The Office’.

« Je ne sais pas comment l’expliquer, parce que c’est un peu comme dire aux enfants qu’il n’y a pas de Père Noël. L’essentiel est que nous jouions des personnages, mais je sais que si les gens nous considèrent comme John et Jenna, alors c’est destructeur une partie de la magie de Jim et Pam », a-t-elle ajouté.

Dans la vraie vie, Krasinski est marié à l’actrice Emily Blunt depuis 2010, et Fischer a épousé le scénariste-réalisateur Lee Kirk la même année.