Jenna Fischer de « The Office » révèle la bataille contre le cancer du sein

Jenna Fischer est bien plus que Pam Beesly de « The Office ». L’actrice nominée aux Emmy et mère de deux enfants est également une survivante du cancer.

Fischer a parlé franchement de sa santé mardi, révélant sur Instagram qu’elle luttait contre le cancer du sein depuis fin 2023. « Je n’ai plus de cancer », a déclaré la co-animatrice du podcast « Office Ladies » dans un ton émouvant. poste qui montrait sa coiffure « lutin inégale » et détaillait son parcours contre le cancer.

«Je continuerai à être traitée et surveillée pour m’aider à rester ainsi», a-t-elle poursuivi.

Fischer, 50 ans, a déclaré que sa bataille contre le cancer avait commencé en octobre 2023 lorsqu’elle s’était présentée à sa mammographie annuelle. Elle a déclaré avoir reçu des « résultats non concluants » en raison de la densité de son tissu mammaire et avoir subi une échographie mammaire en conséquence. « Ils ont trouvé quelque chose dans mon sein gauche », a déclaré Fischer.

En décembre 2023, les médecins ont procédé à une biopsie de la grosseur et ont diagnostiqué chez l’acteur un cancer du sein triple positif de stade 1. Le cancer est « agressif », a déclaré Fischer, mais il est également très sensible aux médicaments et aux traitements. Au début de la nouvelle année, elle a subi une tumorectomie pour enlever la tumeur. Elle avait également besoin d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie pour éviter que le cancer ne réapparaisse.

Fischer a déclaré qu’elle avait subi 12 cycles de chimiothérapie à partir de février et trois semaines de radiothérapie à partir de juin. Des mois plus tard, l’acteur affirme rester vigilant.

« Je suis heureux de dire que je me sens bien », a ajouté Fischer.

L’acteur de « Mean Girls » et « Splitting Up Together » a encouragé ses abonnés à passer régulièrement des mammographies, soulignant que « les choses auraient pu être bien pires » si elle avait attendu avant de se faire soigner. Elle a également souligné son réseau de soutien, allant de son équipe médicale à ses amis et à sa famille. « Il faut tout un village pour lutter contre le cancer », a déclaré Fischer.

Parmi les amis du village de Fischer se trouvait la co-animatrice du podcast et co-star de « The Office » Angela Kinsey (Angela Martin dans la sitcom NBC), qui « m’a protégée et a défendu mes intérêts ».

« Quand j’ai perdu mes cheveux, elle portait des chapeaux lors de nos réunions de travail pour que je ne sois pas le seul », a déclaré Fischer à propos de sa collaboratrice de longue date. « Quand j’avais besoin d’une pause, nous en prenions une. »

Dans les dernières diapositives de son article, Fischer a réfléchi à la façon dont le cancer avait affecté sa vie personnelle (ses enfants « ont vu les limites du traitement contre le cancer sur moi ») et a expliqué comment elle a célébré ses dernières séances de chimiothérapie et de radiothérapie avec son mari Lee Kirk et leur famille.

«Lee m’a demandé si je voulais faire quelque chose pour célébrer. J’ai dit que je voulais simplement sonner une cloche, avec les enfants, dans notre jardin, avec tout le monde jetant des confettis », a déclaré Fischer. La dernière diapositive de son message est une photo de cela.

Dans les commentaires, Fischer a reçu l’amour de ses pairs hollywoodiens, notamment Quinta Brunson, Jennifer Garner, Questlove, Olivia Munn, Katie Couric et la co-star de « The Office » Ellie Kemper.

« Je t’aime et en partageant ton histoire, tu aides tant de femmes et tu sauves tant de vies », a écrit Munn, qui a rendu public sa propre bataille contre le cancer du sein plus tôt cette année. « Tu es tout simplement le meilleur. »