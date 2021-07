Jenna Fischer de ‘The Office’ raconte les deux fois où elle a ri le plus fort sur le plateau

Certains spectacles ne cessent d’être divertissants. Appeler de telles émissions à feuilles persistantes semble parfois être un euphémisme. « The Office », un régal comique de neuf saisons, a gagné des fans à son apogée et n’en a jamais manqué depuis. Les actrices et acteurs qui faisaient partie de la distribution sont ancrés dans le cerveau des fans, non pas en tant qu’eux-mêmes mais en tant que personnages qu’ils ont joués.

En octobre 2019, Pam et Ange… nous voulons dire… Jenna Fischer et Angela Kinsey ont lancé une série de podcasts intitulée « Office Ladies » et ont béni les fans avec des histoires exclusives en coulisses. Dans le podcast, Jenna et Angela décomposent également divers épisodes de The Office, un podcast à la fois.

Dans le dernier épisode d’Office Ladies, l’épisode prévu pour l’autopsie était celui qui a donné naissance au célèbre cri de Michael, « NON ! DIEU! NON! NOOOOOOOON ! » quand il découvre que Toby est de retour au bureau. « Frame Toby », épisode 9, saison 5, présente également le micro-ondes sale, la querelle Ryan et Kelly et le geste sincère de Jim d’acheter une maison pour Pam.

Si vous êtes un ardent admirateur de The Office, vous devez avoir regardé les bêtisiers comme vous l’avez fait pour la série. Si c’est le cas, vous devez savoir que les gens sur le plateau ne peuvent parfois pas s’empêcher de casser le personnage. Cela devient presque inévitable.

Au sujet de la rupture sur le plateau, Jenna se souvient des moments où elle riait le plus fort et cassait le personnage lors du tournage de certains épisodes. Selon Jenna, une scène de « Framing Toby » l’a fait rire le deuxième plus fort. C’était la scène où Jim fait visiter à Pam la maison qu’il vient d’acheter pour elle, et le couple tombe sur la peinture du clown. « La scène où Jim essaie de démonter la peinture de clown collée au mur pour Pam est l’une des plus difficiles, j’ai ri de la série. C’était le deuxième plus difficile », a déclaré Jenna à Angela.

Elle poursuit : « Je ne sais pas ce que c’était. Nous étouffions de rire avec les larmes aux yeux. Malheureusement, le bêtisier de cette scène particulière n’est disponible nulle part, selon Jenna, qui a essayé de le rechercher. « À la fin de la scène, lorsque nous nous embrassons, j’ai improvisé la réplique et j’ai dit : ‘Et le clown ?’ et il dit, ‘Ouais, je ne peux rien faire à ce sujet.’ Cela nous a fait rire si fort, vous pouvez clairement nous voir éclater de rire », a ajouté Jenna et a complimenté John Krasinski pour ses talents d’humour physique.

La scène dans laquelle Jenna, y compris d’autres membres de la distribution qui étaient dans la scène, a ri le plus fort était la scène du plasma dans l’épisode « Dîner ». Cette scène était si hilarante qu’elle a forcé Steve Carell, qui joue Michael, à briser le personnage, et Steve a rarement brisé le personnage.

Si vous avez le sens du détail, vous devez savoir que le tableau s’est finalement détaché du mur. Dans l’épisode « Vente de garage » de la saison 7, la peinture de clown est conservée entre autres pour la vente.

Écoutez la série de podcasts « Office Ladies » pour obtenir plus de détails et d’informations passionnantes. C’est gratuit!

