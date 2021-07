JENNA Ellis est connue pour son travail avec l’ancien président Donald Trump en tant que conseillère juridique.

La position politique d’Ellis est remise en question après la divulgation d’un e-mail critiquant ses efforts lors de l’élection présidentielle de 2020.

Ellis a dit qu’elle quittait le Parti républicain Crédit : AP

Jenna Ellis est-elle démocrate ou républicaine ?

Après qu’un e-mail d’un grand avocat du Comité national républicain soit sorti désapprouvant les efforts d’Ellis pour modifier les résultats des élections de novembre, Ellis a déclaré qu’elle protestait en quittant le Parti républicain.

L’annonce a été faite sur Real America’s Voice, où Ellis a exhorté la présidente du RNC, Ronna McDaniel, et les autres membres à démissionner immédiatement pour un nouveau départ et a expliqué qu’elle ne reviendrait pas à moins qu’ils ne le fassent.

Ellis a également affirmé que « l’équipe Trump n’a jamais vu un centime » de leurs efforts en novembre et décembre 2020 lorsque des défis électoraux se déroulaient et que des millions de dollars avaient été collectés.

« Je quitte le Parti républicain jusqu’à ce que le Parti républicain revienne aux conservateurs », a déclaré Ellis lors d’une apparition sur Newsmax.

Ellis était un critique de Donald Trump et de ses partisans Crédit : Facebook

Qui est Jenna Ellis ?

Ellis est un avocat américain né le 1er novembre 1984.

Elle est connue pour son travail en tant que membre de la campagne 2020 de l’ancien président Donald Trump.

Elle était auparavant procureur de district au Colorado et professeure adjointe d’études juridiques à la Colorado Christian University.

Ellis a auto-publié un livre en 2015 intitulé The Legal Basis for Moral Constitution, qui soutient que la Bible est le seul moyen d’interpréter la Constitution des États-Unis.

Depuis 2018, elle s’est classée comme « avocate en droit constitutionnel », cependant, le New York Times et le Wall Street Journal ont rapporté qu’elle n’avait pas l’expérience ou les antécédents appropriés pour avoir ce titre.

En 2015 et début 2016, Ellis a critiqué Donald Trump et ses partisans jusqu’à ce qu’il devienne le candidat républicain à la présidence.

En 2019, Trump a embauché Ellis en tant que conseiller juridique principal, mais en 2020, il a annoncé qu’elle faisait partie de l’équipe juridique qui cherchait à renverser la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

Ellis a faussement affirmé que Trump était le vainqueur de l’élection et a rencontré des législateurs de plusieurs États pour jouer avec les électeurs présidentiels pro-Biden.

Jenna Ellis est-elle mariée ?

Ellis était auparavant mariée à David Rives, animateur de télévision et podcasteur.

Le couple s’est marié en juin 2019, puis se serait séparé des mois après le mariage en août 2019.

Dans une publication Facebook maintenant supprimée d’Ellis, elle a affirmé que la raison de leur séparation était l’ignorance envers l’autorité de l’église et le manque de responsabilité envers leur vie conjugale.

« Comme vous le savez, mon mari David Rives a choisi de se séparer en août. Il refuse toute autorité de l’église, toute responsabilité ou tout conseil biblique pour certaines questions très critiques », a-t-elle écrit sur Facebook.

« Il est temps de marcher ouvertement dans la vérité et que le corps du Christ encourage mon mari vers la vérité et Dieu, surtout parce qu’il prétend être à la tête du ministère et ignore son devoir chrétien à bien des égards. »