Jenna Ellis, conseillère juridique principale du président Trump, a été testée positive pour le coronavirus, selon un responsable de la Maison Blanche au courant de la situation. Elle est la dernière d’une série de responsables liés à M. Trump qui ont été testés positifs.

Mme Ellis a comparu ces dernières semaines aux côtés de Rudolph W. Giuliani et d’autres avocats de Trump – un groupe que Mme Ellis a décrit comme une «équipe d’élite de la force de frappe» – lors d’audiences publiques où elle a amplifié les fausses allégations du président de fraude électorale généralisée.

M. Giuliani, l’avocat principal des efforts du président pour renverser les résultats de l’élection, a confirmé au cours du week-end qu’il avait été testé positif pour le virus, et une personne qui était au courant de son état mais non autorisée à parler publiquement a alors déclaré que il avait été hospitalisé à l’Université médicale de Georgetown. À 76 ans, M. Giuliani est dans une catégorie à haut risque. M. Trump a déclaré lundi qu’il avait parlé à M. Giuliani et qu’il allait «très bien».

Mme Ellis a été photographiée la semaine dernière, mercredi, assise à côté de M. Giuliani lors d’une audience devant le Michigan House Oversight Committee. Il n’était pas immédiatement clair si elle avait des symptômes ou quel type de test elle avait passé. Mme Ellis a continué à publier sur Twitter tout au long de la journée de mardi, y compris en partageant une déclaration attribué à elle et à M. Giuliani pour leurs efforts juridiques. Elle n’a pas répondu à un message demandant un commentaire.