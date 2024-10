Jenna Dewan réfléchit à sa valeur personnelle après avoir finalisé son divorce avec Channing Tatum

Jenna Dewan célèbre sa valeur après son divorce avec Channing Tatum.

Lundi, sur Instagram, Jenna a publié un selfie stimulant.

Dans la légende, Jenna a parlé de la force des femmes en disant : « Il n’y a pas de plus grande force qu’une femme qui est en son pouvoir, qui connaît sa valeur. »

Channing Tatum et Jenna Dewan ont récemment finalisé leur divorce après six ans de séparation.

« Ne sous-estimez jamais la valeur de votre travail acharné et de vos contributions. Nous nous élevons en nous élevant les uns les autres avec amour et grâce. Et lorsque nous le faisons, le reste se met en place », a ajouté Jenna.

Ce message arrive quelques jours seulement après qu’elle ait finalisé son divorce avec Channing, près de six ans après leur séparation.

Le couple négociait le partage des actifs du couple à succès. Mike magique franchise, qui a débuté pendant leur mariage.

L’ex-couple partage une fille de 11 ans nommée Everly. Jenna a également deux enfants avec son fiancé Steve Kazee. Pendant ce temps, Channing est fiancé à la réalisatrice Zoë Kravitz.

Des initiés ont récemment déclaré PERSONNES magazine que l’actrice est « soulagée que le divorce soit définitif ».

« C’était une situation longue et parfois frustrante. Elle continuera à être coparentale avec Channing, mais elle est prête à abandonner tout le reste. Elle veut juste se concentrer sur sa fille et ses garçons », ont-ils ajouté.