Jenna Dewan publie un mème emblématique sur le divorce de Nicole Kidman

Jenna Dewan et Channing Tatum officiellement réglé leur divorce cette semaine, six ans après leur séparation. Et même si Jenna n’a pas commenté publiquement les détails dudit règlement, elle a *fait* un saut en ligne et partagé cette photo emblématique de Nicole Kidman après son séparé de Tom Cruise :

Instagram

Je veux dire. L’image parle d’elle-même.

Pour information, dit une source Personnes que « Jenna est heureuse et soulagée que le divorce soit définitif. Elle continuera à être coparentale avec Channing, mais elle est prête à abandonner tout le reste. Elle veut juste se concentrer sur sa fille et ses garçons.»

Selon le média, Jenna et Channing ont renoncé à la pension alimentaire du conjoint afin d’éviter une confrontation directe. procès en décembre. Pendant ce temps, le Courrier quotidien rapporte que tout futur désaccord sur la garde entre l’ancien couple (qui partage une fille nommée Everly) sera réglé avec un juge en privé.

Oh, et le média note *également* que le retard dans le divorce de Jenna et Channing était en fait dû à la propriété intellectuelle et à la « distribution d’argent » de Channing. Mike magique films. À déterminer comment tout cela s’est passé, mais il est clair que l’affaire est littéralement réglée !

Quoi qu’il en soit, un petit rappel sur ces deux-là avant de partir : ils se sont rencontrés pendant le tournage Intensifierse sont fiancés en 2008, se sont mariés en 2009, se sont séparés en 2018 et sont désormais officiellement divorcés ! Pendant ce temps, Jenna et Channing entretiennent des relations sérieuses avec d’autres personnes. Elle est actuellement fiancée à Steve Kazee (avec qui elle a deux enfants), tandis que Channing est fiancée à Zoë Kravitz.