Jenna Dewan marque la journée spéciale de son fiancé Steve Kazee

Jenna Dewan célèbre l’anniversaire de son fiancé Steve Kazee avec un joli post.

L’actrice et danseuse de 43 ans s’est rendue sur son compte Instagram officiel le mercredi 30 octobre pour marquer le grand jour de Kanzee.

Dewan a écrit une note sincère pour son « amour » et a publié une série de clichés présentant sa relation de 6 ans avec Kanzee.

« Joyeux anniversaire à mon amour, mon meilleur ami et le ciment de notre petite famille. Reconnaissant n’est pas un mot assez grand. Vous rendez tout plus complet et infiniment plus drôle », a écrit Dewan dans une légende.

Le Sorcières de l’East End un ancien a continué à dire: « J’ai souvent souhaité pouvoir faire à ta mère le plus gros et le plus long câlin en la remerciant de t’avoir mis au monde et dans ma vie… Mais aujourd’hui, je le souhaite le plus. »

« Voici toutes les années à venir… grandir ensemble, aimer plus fort et rire plus fort. Nous vous aimons tellement et nous l’aimerons toujours », a conclu la mère de trois enfants.

Le couple a commencé à se fréquenter après que Dewan et son ex-mari Channing Tatum ont finalisé leur divorce en 2018.

Il est pertinent de mentionner que Dewan et Kazee partagent deux enfants ensemble, un fils de 4 ans, Callum, et une fille de 4 mois, Rhiannon.

L’actrice partage également sa fille Everly, 11 ans, avec Tatum.