Jenna Dewan et Channing Tatum règlent leur divorce après 6 ans

Jenna Dewan et Channing Tatum peuvent enfin pousser un soupir de soulagement et continuer leur vie, car leur divorce a été officiellement réglé – 6 longues années après le premier dépôt de dossier de l’actrice.

Les détails de l’accord ne sont pas publics, mais TMZ a obtenu l’accord contraignant qu’ils ont signé – et Jenna et Channing ont discuté de leurs actifs, décidé qui obtient quoi et même convenu d’un accord de pension alimentaire pour enfants.