Jenna Dewan équilibre sa vie avec trois enfants : « En infériorité numérique mais reconnaissante »

Jenna Dewan a expliqué comment elle équilibre sa vie avec trois enfants.

Dans un récent avec Personnes magazine au Prix ​​InStyle Imagemakerl’actrice de 43 ans a révélé que ses enfants aînés Everly et Callum sont les meilleurs frères et sœurs de leur petite sœur Rhiannon.

Il est pertinent de mentionner que Dewan a accueilli sa fille Rhiannon en juin avec son fiancé Steve Kazee.

« Ils sont super avec elle », a déclaré Dewan au média lors de l’événement organisé à Los Angeles. « Ils l’aiment. Ils l’aiment beaucoup, ils l’aiment beaucoup. »

L’actrice partage ses enfants plus âgés, Everly, 11 ans, et Callum, 4 ans, avec son ex Channing Tatum.

« Callum en particulier est vraiment affectueux », a-t-elle poursuivi. « Evy est obsédée par elle et veut la tenir tout le temps et la bercer et tout. »

Tout en parlant d’être mère de trois enfants, Dewan a déclaré: « Cela m’a vraiment choqué de voir à quel point cela s’est déroulé facilement. »

« Je suis définitivement en infériorité numérique et mon cerveau est très occupé à planifier trois enfants », a-t-elle noté, « mais ils sont incroyables. Ils se déroulent facilement. »