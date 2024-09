Jenna Dewan célèbre le règlement du divorce de Channing Tatum en partageant la photo emblématique de Nicole Kidman

Jenna Dewan a marqué son divorce avec Channing Tatum avec une publication Instagram de célébration, qui a mis en lumière son état d’esprit actuel.

La star de Step Up a apparemment indiqué qu’elle se sentait soulagée d’avoir enfin réglé son divorce en partageant une photo de Nicole Kidman, prise après son divorce avec Tom Cruise, sur son histoire Instagram.

L’image emblématique de Kidman, 57 ans, la montre joyeuse alors qu’elle quitte le bureau de son avocat après avoir légalement mis fin à son mariage de 11 ans avec l’acteur de Mission : Impossible, 62 ans.

Prise en 2001, la photo a depuis été utilisée dans d’innombrables mèmes sur Internet accompagnés de légendes humoristiques.

Dans une publication séparée, téléchargée sur sa grille Instagram, Dewan a partagé un diaporama de photos récentes, présentant des photos d’elle aux côtés de son fiancé Steve Kazee et de leur petite fille, Rhiannon.

Elle a légendé les photos : « Merci l’univers. »

Les messages de Dewan sont intervenus un jour après l’annonce de son divorce et de la fin de la bataille judiciaire controversée entre elle et Tatum au sujet de la franchise Magic Mike.

Les discussions entre les ex sont au point mort pendant des années alors que les ex-époux se disputent la propriété intellectuelle et la répartition de l’argent que Tatum gagne grâce à la franchise cinématographique à succès.

Bien que les détails du règlement ne soient pas publics, les deux hommes ont signé cette semaine un jugement exécutoire qui résout définitivement le différend.

Cela signifie que le procès entre les ex en conflit, prévu pour décembre, est désormais terminé.

Si Tatum ou Dewan ont de futurs désaccords sur la garde, ils ont convenu de régler le problème en privé avec un juge, selon les archives judiciaires soumises à un juge de Los Angeles.

Tous deux ont également convenu mutuellement de renoncer à leur pension alimentaire.

Dewan et Tatum se sont mariés après s’être rencontrés sur le tournage du film Step Up de 2006.

Ils ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune sur les réseaux sociaux en 2018, affirmant qu’il n’y avait « aucun secret ni événement salace à l’origine de notre décision ».

« Absolument rien n’a changé dans notre amour les uns pour les autres, mais l’amour est une belle aventure qui nous emmène sur des chemins différents pour l’instant », ont déclaré les ex dans le communiqué.

Alors que le couple est officiellement devenu célibataire en novembre 2019, leur procédure de divorce a été bloquée en raison des contrats lucratifs Magic Mike de Tatum issus du film à succès de 2012.

L’actrice née à Hartford, dans le Connecticut, a maintenu que l’argent utilisé au cours de leurs 10 ans de mariage a financé la franchise Magic Mike, qui comprend deux suites, une émission de télé-réalité sur HBO intitulée Finding Magic Mike et une émission en direct à Las Vegas.

Tatum et le réalisateur du film, Steven Soderbergh, ont cofinancé le projet. Le film était en grande partie basé sur les propres expériences antérieures de Tatum en tant que strip-teaseuse en Floride.

Leur investissement de 7 millions de dollars s’est transformé en un blockbuster, rapportant 167 millions de dollars dans le monde.

La célèbre avocate Samantha Spector, qui représente Dewan, a écrit dans des documents judiciaires que l’équipe juridique de Tatum « a privé Jenna d’une part juste et égale de la succession de la communauté, et il lui porte préjudice chaque jour pendant que cette affaire se poursuit ».

Spector a estimé que l’activité Magic Mike est « un actif potentiel d’un milliard de dollars ».

L’avocate de Tatum, Jacqueline Combs, a insisté sur le fait que la franchise Magic Mike avait gagné l’essentiel de son argent après la séparation de l’acteur et de Dewan.

L’acteur a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait toujours accepté que son ex reçoive une part des bénéfices de Magic Mike.

« Je n’ai jamais refusé sa part des biens ou des revenus de la communauté », a écrit la star de 44 ans. «Ses affirmations selon lesquelles j’étais « de connivence avec des tiers » sont complètement fausses.

«Elle a eu un accès complet à tous nos dossiers financiers pour toutes les activités pendant notre mariage et depuis la séparation. Je continue de lui fournir des mises à jour concernant les questions financières de Magic Mike.

Les anciennes co-stars de Step It Up partagent une fille, Everly, 11 ans, dont ils ont la garde à 50/50, ce qu’ils ont tous deux accepté en février 2020.

Tatum est fiancée à l’actrice et réalisatrice Zoë Kravitz, 35 ans, et joue dans son premier film Blink Twice.

Dewan est fiancé à l’acteur Steve Kazee, 48 ans, depuis 2020. Dewan et Kazee sont les parents de Callum, quatre ans, et de leur petite fille Rhiannon.

L’actrice a posté « Merci univers » sur son Instagram et un selfie souriant mercredi – un jour après qu’elle et Tatum ont signé l’accord de divorce final.