Jenna de MAFS UK rompt son silence après que Thomas ait présenté des excuses rampantes pour une blague de papa mort «malade»

MARIÉ À première vue, Jenna Robinson a rompu son silence après que la co-vedette Thomas Hartley ait été critiquée pour avoir fait une blague “maladive” sur son père décédé.

Jenna s’est exprimée pour remercier les fans qui l’ont contactée et ont admis qu’elle “se débattait” après les commentaires de Thomas.

instagram/jennarobbo

Jenna s’est exprimée après que les commentaires du podcast de Thomas aient laissé les fans et le casting dégoûtés[/caption]

instragram/thomashartleyofficiel

Thomas s’est excusé sur ses stories instagram[/caption]

La star de télé-réalité lesbienne, qui est toujours avec la mariée Zoe Clifton après leur “mariage” dans l’émission E4, s’est rendue sur les réseaux sociaux cet après-midi après le scandale.

Elle a écrit sur ses histoires Instagram: “Merci à ceux d’entre vous qui ont tendu la main pour me surveiller

« Cela signifie vraiment beaucoup. Honnêtement, j’ai un peu de mal avec ce que j’ai entendu.

“Et bien que pour eux, c’est une blague risible à mes dépens, je dois maintenant faire face aux conséquences de ma famille qui pourrait entendre ce que j’ai entendu et je fais de mon mieux pour empêcher que cela ne se produise.”

En savoir plus sur MAFS UK ‘TELLEMENT TELLEMENT DÉSOLÉ’ MAFS Thomas Hartley s’excuse pour la “douleur qu’il a causée” et admet son “regret” parler de combat Matt de MAFS UK riposte à la traîne sur la romance avec la star de 2021 Marilyse

Elle a poursuivi: «En ce qui concerne les soi-disant« excuses »publiques, c’est encore un autre coup de poignard dans le dos.

“Pas une once de remords ou de respect et juste pour ajouter que je n’ai eu aucune excuse personnelle non plus.”

Thomas a provoqué une tempête de controverses lorsqu’il est apparu sur le podcast What’s Happening de Cool FM.

La star de Scouse a bouleversé de nombreux membres de la distribution en faisant une blague sur le père de Jenna, décédé pendant Covid et n’a pas pu la promener dans l’allée de l’émission.





Le podcast a été retiré et Thomas a depuis publié des excuses rampantes.

Il a dit qu’il n’y avait “aucune excuse” pour son comportement et a déclaré qu’il vivrait “éternellement avec regret” à cause de ses commentaires.

Il a déclaré: «Je m’excuse sincèrement pour toute offense que j’ai causée sur le podcast. Ce n’était pas correct et j’ai demandé qu’il soit retiré et ce n’était pas le cas.

“Je prends l’entière responsabilité et honnêtement, je regrette complètement la situation et ce que j’ai dit. Je suis sincèrement désolé pour toute douleur causée à qui que ce soit… Il n’y a aucune excuse. J’étais massivement en panne. Je vivrai éternellement avec regret.

“Je pense qu’il est important de commencer par dire que ce podcast concerne la comédie noire et qu’il est sûr de dire qu’après la réaction des gens, les menaces de mort, les accusations et le groupe, il est sûr de dire que j’ai eu des pensées très sombres”, il a écrit.

“Je me suis déjà excusé, mais le mal est fait et pour ceux personnellement touchés par le podcast, je suis extrêmement désolé. Les frontières entre la comédie et l’insensibilité étaient massivement floues. J’étais vraiment trop à l’aise et j’ai dit la mauvaise chose.

“Aux trolls, ceux qui menacent ma famille et mes amis, vous devriez avoir honte de vous-mêmes. Je prends une pause des réseaux sociaux pendant quelques jours.

Plus tard, Thomas est apparu en larmes sur ses histoires Instagram suite à plus de contrecoups.

Il a sangloté: “Juste pour dire que lorsque vous envoyez ces messages, que feriez-vous si vous envoyiez un message vraiment horrible et que la minute suivante, quelqu’un se tuait.”

Cela vient après qu’une autre des co-stars de Thomas l’ait accusé de l’avoir intimidée.

En savoir plus sur le soleil BUSTY & FIER J’avais l’habitude de détester mes gros seins, maintenant je sais que mon corps est sexy – je ne me cacherai plus ENFANT VOUS PAS Les gens ne croient jamais mon nom jusqu’à ce que je leur montre mon certificat de naissance

Jess Potter a écrit sur ses réseaux sociaux : « Imaginez qu’un homme adulte me harcèle… constamment ! DU QUOTIDIEN.”

L’hygiéniste dentaire, 31 ans, a continué d’ajouter : « Comment quelqu’un qui travaille dans le domaine de la santé mentale peut-il penser qu’être constamment méchant avec moi en ligne, des vies insta, des histoires insta, des podcasts et des articles n’a pas d’effet sur le mien… »

Instagram

La star du MAFS, Jessica, a accusé Thomas de mal parler de leurs co-stars sur le podcast[/caption]

Simon Johns / CPL Productions

Thomas a épousé Adrian dans l’émission de téléréalité à succès[/caption]