Jenna Compono et Zach Nichols attendent bébé du défi

Parlez d’une Saint-Valentin inoubliable.

Le dimanche 14 février Le défi étoiles Jenna Compono et fiancé Zach Nichols avaient de grandes nouvelles à partager avec leurs fans et followers. Il s’avère qu’ils attendent leur premier enfant plus tard cette année.

« Joyeuse Saint-Valentin! Zach et moi attendons notre premier bébé », a écrit Jenna sur Instagram, aux côtés de photos d’elle et de Zach tenant un sonogramme, de grands ballons rouges en forme de cœur et une veste en jean pour bébé qui disait «Baby Nichols».

Elle a poursuivi: « Après le report de notre mariage, nous avons décidé de commencer le prochain chapitre de notre vie. Ce n’était vraiment pas une décision difficile pour nous, nous étions tous les deux super excités et prêts. Heureusement, nous avons eu la chance de tomber enceintes. notre premier essai et nous n’avons eu aucune complication concernant mon premier trimestre. Nous sommes vraiment chanceux et nous avons hâte de rencontrer notre petit en août [baby emoji][red heart emoji]. «