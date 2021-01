LE Serpent a pris une tournure sordide ce soir alors que Jenna Coleman était droguée et dépouillée de ses sous-vêtements par son amant tueur en série.

Le drame de BBC One suit le véritable tueur en série Charles Sobhraj et son règne de terreur alors qu’il tuait d’innombrables voyageurs en Thaïlande, au Népal et en Inde dans les années 1970, les droguant et souvent leur volant leur identité.

Dans l’épisode de ce soir, l’amante et complice de Charles, Marie-Andrée Leclerc – jouée par Jenna – était la cible, alors qu’il droguait son thé et la faisait boire pour tester sa loyauté envers lui.

Besotted Marie-Andrée hésita brièvement avant de le boire, puis fut vue s’évanouir sur le lit, tout habillée.

Cependant, Charles (Tahar Rahim) a commencé à déshabiller sa petite amie inconsciente, la laissant sur le lit dans juste un soutien-gorge en dentelle et une culotte.

Il prit ensuite un oreiller et le tint au-dessus d’elle, envisageant de l’étouffer à mort, avant de changer d’avis.

Il a ensuite été vu allongé sur le lit avec elle, la tête sur sa poitrine alors qu’elle restait en sous-vêtements, inconsciente.

Quand elle s’est finalement réveillée, Charles était parti et une seule rose rouge était sur l’oreiller à côté d’elle.

Bien qu’ayant été inconsciemment proche de la mort, Marie-Andrée a décidé non seulement de rester avec le tueur, mais de jouer un rôle plus actif pour aider à sécuriser ses prochaines victimes au Népal.

Jenna a précédemment discuté si elle voyait Marie-Andrée comme une victime, en disant: «Je la trouve tellement fascinante.

«Elle a tellement confiance en l’amour et est tellement romantique qu’en rencontrant Charles, elle se mêle en quelque sorte à sa propre vision incorrecte de ce qu’elle pense être cet environnement.

« Elle construit son propre faux récit et est tellement délirante. Je pense que c’est la seule façon pour elle de rester dans le monde, sachant sous quels actes terribles et méprisables se produisent réellement et elle l’aide à commettre. »

Jenna a poursuivi: « En lisant les vrais journaux intimes de Marie-Andrée, Charles pour elle est presque comme une religion. Tout est à propos de lui. Elle place chaque souffle éveillé sur la façon dont il la traite – c’est une fixation absolue. »

Le Serpent continue dimanche prochain, 24 janvier à 21h sur BBC One, tandis que tous les épisodes sont disponibles sur BBC iPlayer.