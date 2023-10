Jenna Bush Hager suscite des rumeurs selon lesquelles Taylor Swift et Travis Kelce achètent une maison – Hollywood Life

Crédit d’image : Tammie Arroyo/Shutterstock/Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock/John Salangsang/Shutterstock

Jenna Bush Hager41 ans, a déclenché des rumeurs selon lesquelles Taylor Swift33 ans, et son nouveau copain Travis Kelce34 ans, cherchent peut-être à acheter une maison ensemble à Kansas City, MO, lors de l’épisode de lundi de Aujourd’hui avec Hoda et Jenna, Page six signalé. L’animatrice du talk-show discutait avec son co-animateur Hoda Kotb à propos de toute l’attention que reçoivent les nouveaux tourtereaux et a révélé qu’un de ses amis lui avait parlé d’un éventuel futur bien immobilier.

« Un ami de Kansas City m’a envoyé un texto pour lui dire qu’il pourrait y avoir des nouvelles selon lesquelles ils achèteraient une maison », a-t-elle déclaré lors de l’émission avant d’ajouter que la rumeur n’était « pas confirmée par NBC News ».

Après que Hoda soit intervenue de manière hilarante et ait rappelé à Jenna qu’ils travaillaient pour une « agence de presse », la fille de l’ancien président George W. Bush a répondu: « J’ai dit: «pourrait sois !’ » Hoda a ensuite demandé si l’ami qui lui avait envoyé un texto était un agent immobilier. « Non. Mais elle connaît des agents immobiliers », a-t-elle répondu.

La réclamation de Jenna intervient après que Taylor et Travis aient été vus plusieurs fois au cours du week-end. Le chanteur et l’athlète ont montré leur PDA pour la première fois depuis leur relation amoureuse il y a plus d’un mois en se tenant la main lors de sorties au dîner et à Saturday Night LiveC’est l’afterparty. Ils ont également fait des apparitions surprises dans l’émission de sketchs, qui Pete Davidson hébergé.

Les rumeurs d’amour à propos de Taylor et Travis ont commencé quelques jours avant que le premier ne se présente au match de football du second en septembre. Elle l’a applaudi, ainsi que son Chefs de Kansas City ses coéquipiers avec sa mère, Donna Kelce, depuis une suite spéciale du stade Arrowhead de Kansas City. La crooner de « Midnight Rain » a également participé à deux autres matchs par la suite, dont un dans lequel elle a amené beaucoup de ses amis célèbres, dont Sophie Turner, Ryan Reynoldset Blake Lively. Bien que Travis ait dit publiquement quelques mots à propos de sa nouvelle petite amie, il a gardé confidentiels la plupart des détails de leur histoire d’amour.