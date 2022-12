Jenna Bush Hager révèle qu’elle est devenue commando lors du dîner du roi Charles – Hollywood Life

Voir la galerie





Jenna Bush Hager41 ans, vient de révéler qu’elle ne portait pas de sous-vêtements lorsqu’elle a rencontré Roi Charles IIIpuis le prince Charles, la veille au soir Reine Elizabeth II décédés. Le Aujourd’hui avec Hoda et Jenna l’hôte a fait la confession franche en parlant avec Andy Cohen sur Que se passe-t-il en direct lors de l’épisode du 29 novembre.

Quand Andy lui a demandé “As-tu porté des sous-vêtements cette nuit-là?” Jenna a fait non de la tête et a répondu: «C’était une belle robe moulante. Ça se serait montré ! La beauté brune a expliqué qu’elle était là pour interviewer Reine consort Camilla et a rencontré la famille royale en Écosse pour le dîner. La révélation est intervenue après la récente révélation de Jenna selon laquelle elle ne porte jamais de sous-vêtements.

Plus tôt ce mois-ci, la coanimatrice de Jenna Hoda Kotb a déclaré au public de leur émission que la star primée aux Emmy Awards “ne porte jamais de sous-vêtements”. Hoda a ajouté: “J’ai été un peu surpris parce que Jenna et moi nous connaissons beaucoup.” Elle a révélé qu’elle avait eu un “petit choc” après avoir pris connaissance de cette information lorsque les dames ont partagé un dressing avant de passer à l’antenne.

La fille de Laura Buisson et George W. Bush a également avoué que ses parents n’auraient probablement pas été très heureux de découvrir que le monde entier sait qu’elle ne porte pas de sous-vêtements. “Je suis sûre que mes parents n’étaient pas ravis”, a-t-elle ri lorsqu’on lui a demandé WWHL spectateur ce que ses parents pensaient de la nouvelle. Cependant, Jenna n’a pas tardé à remarquer qu’elle est une “dame” et qu’elle n’aurait jamais divulgué cette information. Elle a précisé que tout était Hoda.

Jenna a doublé son choix et a déclaré: «Je pense que cela fait une plus jolie silhouette! Je pense aussi que vous n’avez pas besoin d’emballer autant. Il y a beaucoup d’avantages à ça ! Cependant, la mère de trois enfants a semblé un peu mortifiée en ajoutant : “Tu m’avais promis que tu ne ferais pas ça ! Il y a du monde ici !” plaisantant plus tard, “Je suis sûr que ma mère n’a jamais été aussi fière.”