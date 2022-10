Jenna Bush Hager révèle que sa fille veut protester contre les interdictions de livres (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Entre le 1er janvier et le 31 août 2022, l’American Library Association a documenté 681 tentatives d’interdiction ou de restriction des ressources de la bibliothèque, et 1 651 titres uniques ont été ciblés, ce qui est en passe de dépasser le nombre d’enregistrements à partir de 2021, selon les données préliminaires publiées en septembre par le ALA. « J’ai l’impression qu’aucun livre ne devrait être interdit. Nous vivons en Amérique, et je pense que ce que les enseignants et les bibliothécaires apprennent à faire, c’est d’être là pour les enfants et de leur recommander les livres qui leur conviennent, alors ça me rend si triste d’entendre ça. Jenna Bush Hagerqui est la fille d’une bibliothécaire et d’une lectrice passionnée, elle-même, a déclaré sur le Podcast Hollywood Life, exclusivement. “Je crois en la liberté intellectuelle et en la mise à disposition de toutes ces belles pièces de littérature que nous voulons lire.”

Elle a poursuivi: «Je suis la fille d’un bibliothécaire, mais je suis aussi ma propre personne et une ancienne enseignante et une mère. En fait, cela a été un sujet de conversation dans ma maison. Ma fille Mila en est assez troublé et veut protester. Je suis comme, ‘Allez-y fille!’ C’est une lectrice comme moi.

Jenna, qui s’est associée à Dawn pour sortir le nouveau livre électronique pour enfants Le monde merveilleux du bleua expliqué que sa fille “sait que certains de ses livres préférés sont sur ces” listes d’interdiction “, y compris l’un de ses préférés, Harry Potter. « Je pense que c’est pourquoi ce projet est si important pour moi. Je pense que nous sous-estimons le pouvoir des enfants. Ils sont incroyables », Spectacle d’aujourd’hui dit l’hôte. “C’est tellement important d’avoir ces conversations avec nos enfants sur tout ce qui se passe.”

Le nouveau livre électronique de Jenna en partenariat avec Dawn est conçu pour inspirer la prochaine génération de héros de la faune et enseigner aux lecteurs et aux parents pourquoi il est plus important que jamais de protéger notre terre. “J’ai l’impression que les livres sont un moyen très important d’entamer une conversation et c’est un livre amusant à lire. Il y a de petites pépites d’informations et de conseils que les enfants peuvent faire pour vraiment faire une grande différence dans notre environnement, et c’était quelque chose dont je voulais faire partie », a-t-elle déclaré sur le podcast HollywoodLife. «Je pense que parfois nous oublions à quel point les enfants sont géniaux et quelle grande différence ils peuvent faire. Mais aussi, plus que ça, je l’ai lu à mes enfants et c’est une histoire amusante. C’est quelque chose qu’ils aiment tous lire, et mon plus petit, qui a trois ans, n’arrête pas de dire “Bleu, bleu”, et je pense que c’est parce qu’il veut que je le relise, ce qui me semble être un bon signe !”

Dawn célèbre son 50e anniversaire cette année et depuis plus de 40 ans, la marque est à l’avant-garde de la préservation de la faune et de l’environnement grâce à ses partenariats avec International Bird Rescue et The Marine Mammal Center. “Ils voulaient faire partie de la solution, et j’ai l’impression qu’à un moment où nous avons besoin de quelqu’un qui fera partie de la solution, je voulais en faire partie aussi”, a déclaré Jenna. « Leur produit est utilisé depuis de très nombreuses années parce qu’il est suffisamment doux pour aider à sauver ces animaux, mais maintenant, cela ne suffit plus. Ils voulaient également s’assurer que nous éduquions tous nos enfants avec de petits conseils sur les moyens de sauver le monde.

Tout le monde peut accéder Le monde merveilleux du bleu et téléchargez gratuitement l’e-book ICI. Écoutez l’interview complète du podcast HollywoodLife avec Jenna Bush Hager ici!