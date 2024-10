Jenn Tran éliminée la nuit d’Halloween

ALERTE SPOILER : Cette histoire contient des spoilers de l’épisode du 29 octobre de « Danse avec les stars ».

Pour Halloween, les célébrités de « Danse avec les stars » ont affronté leurs cauchemars, chacune exécutant une routine inspirée de leurs plus grandes peurs – des serpents, du croque-mitaine et des tueurs, aux poupées, aux ténèbres et aux vampires. Et leur plus grande crainte était peut-être l’élimination, car tout le monde avait ses meilleurs jeux.

Daniella Karagach a déclaré à son partenaire Dwight Howard qu’il n’avait pas encore terminé une routine complète sans erreurs – c’est donc exactement ce qu’il a fait pour leur contemporain très effrayant de « Ring Around the Rosie ». Après leur impressionnant programme, les deux concurrents étaient en larmes, expliquant qu’ils avaient surmonté une semaine difficile. Cela a payé – ils ont reçu les 10 premiers de la saison, et cela venait de Carrie Ann Inaba.

Ce n’était que les 10 premiers de la soirée, Carrie Ann donnant également le meilleur score à Danny Amendola et Witney Carson ; Jenn Tran et Sasha Farber ; Joey Graziadei et Jenna Johnson ; Stephen Nedoroscik et Rylee Arnold. Alors que Derek Hough et Bruno Tonioli ont utilisé leurs 9 pagaies pendant la majeure partie de la nuit, Bruno a fait donnez à Joey et Jenna un 10, les plaçant en tête du classement.

Chandler Kinney et Brandon Armstrong ont dansé la dernière routine de la soirée. Même s’ils bénéficiaient de l’immunité depuis la semaine dernière, ce qui signifiait qu’ils n’avaient pas à participer aux danses, Chandler ne se sentait pas trop en sécurité après que Carrie Ann ait déclaré que leur valse viennoise n’était pas parfaite… jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs scores. Carrie Ann a donné un 9, mais la paire a obtenu des 10 de Bruno et Derek, le premier de la saison de Derek.

Après les danses individuelles, c’était l’heure de trois danses : Dwight et Daniella ont battu Ilona et Alan avec un cha cha sur « Ghostbusters ; Jenn et Sasha ont vaincu Stephen et Rylee avec leur salsa sur « Jump In the Line » ; et enfin, le jive de Joey et Jenna sur « Time Warp » a battu Danny et Witney.

En fin de compte, Chandler et Joey étaient à égalité en haut du classement, tandis qu’Ilona était en bas. Après avoir combiné les notes des juges et les votes du public, Jenn et Sasha ont été renvoyées chez elles de manière choquante.

La semaine prochaine, il n’y aura pas de nouvel épisode de « Danse avec les stars », car le mardi 5 novembre est la soirée électorale.