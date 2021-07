Jenn Harley, la star de Jersey Shore, Ronnie Ortiz-Magro, se rend en cure de désintoxication pour dépendance à l’alcool après une récente arrestation

Jenn Harley, l’ex-star de JERSEY Shore, Ronnie Ortiz-Magro, s’est inscrite en cure de désintoxication pour dépendance à l’alcool.

L’agent immobilier de Las Vegas a été arrêté le mois dernier pour batterie domestique et agression avec une arme mortelle.

Getty Images

Jenn Harley, l’ex de Ronnie Ortiz-Magro, est entrée en cure de désintoxication[/caption]

La représentante de Jenn, Gina Rodriguez, a déclaré TMZ: « Jenn Harley a décidé de s’inscrire dans un centre de désintoxication de Las Vegas pour se faire soigner pour sa dépendance à l’alcool.

« Elle a pris la décision de se faire aider parce qu’elle veut être le meilleur parent possible pour ses enfants. »

À la mi-juin, la maman de deux enfants a été placée en garde à vue à Las Vegas pour coups et blessures et voies de fait.

TMZ a d’abord signalé que l’agent immobilier avait été inculpé et arrêté, tandis que sa caution était fixée à 5 000 $.

Selon le rapport de police, Jenn et son petit ami Joe s’étaient arrêtés au Crazy Horse 3 à Vegas, et alors que les deux se disputaient pour savoir où se garer, leur conversation aurait tourné vers la consommation d’alcool de Jenn.

Alors que leur dispute s’échauffait, la sécurité de Crazy Horse 3 leur a demandé de partir.

Pendant le trajet de retour à la maison, Jenn aurait commencé à frapper l’arrière de la tête de Joseph et jeta son téléphone par la fenêtre.

Il s’est soi-disant arrêté et a cherché son téléphone manquant, et Jenn l’a laissé en rade et serait parti avec la voiture.

Lorsque la victime a finalement pu rentrer chez elle, Jenn aurait pointé son arme sur lui.

Plus à venir…

