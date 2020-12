NOUVELLE-ORLÉANS: La sécurité des saints Malcolm Jenkins ne cache pas à quel point cette semaine est émouvante et nostalgique pour lui.

Essayant maintenant de remporter son troisième Super Bowl en carrière et son deuxième avec la Nouvelle-Orléans en plein essor, Jenkins se prépare à revenir dimanche à Philadelphie, où il a également remporté un championnat avec les Eagles et passé les six saisons précédentes.

J’ai donné tout ce que j’avais à cette ville, à l’équipe, j’ai fait tout ce que les entraîneurs m’ont demandé de faire, j’ai tout fait pour améliorer les joueurs autour de moi, essayer de faire de mon meilleur football et cela n’était tout simplement pas très apprécié par ceux qui font les décisions, a déclaré Jenkins mercredi, interrogé sur le départ des Eagles.

Donc, pour moi, c’était juste plus un principe de respect. Je me fichais vraiment de savoir ce qu’était l’argent, mais je voulais voir quel était ce facteur de respect et il n’était pas évalué à ce que je pensais, et donc des décisions sont prises et je me retrouve dans un endroit qui valorise ce que j’apporte et qui a vraiment eu un l’histoire avec moi et a évidemment fonctionné.

Accent sur évidemment.

Jenkins a été recruté autant pour son leadership que pour sa capacité à jouer, compte tenu du kilométrage avec lequel il est revenu à la Nouvelle-Orléans à sa 12e saison dans la NFL.

L’entraîneur Sean Payton continue de s’extasier sur les actifs incorporels de Jenkins, tandis que la défense de la Nouvelle-Orléans est classée au sommet de la NFL. Et Jenkins n’a pas été un petit contributeur statistiquement. Il est deuxième du club en plaqués avec 62 (solo ou assisté), a deux interceptions, deux sacs et quatre plaqués pour perte.

Les Saints ont donné à Jenkins un contrat de quatre ans d’une valeur d’environ 32 millions de dollars, avec un peu plus de la moitié de la garantie. Les Saints voyaient peu de risques dans cet accord, compte tenu de leur expérience avec Jenkins. Il était leur premier choix au repêchage en 2009 et a passé ses cinq premières saisons à la Nouvelle-Orléans avant que les Saints ne le perdent en agence libre.

Ecoute, je fais confiance au joueur. Je connais le joueur. J’ai eu une vision claire pour lui et j’ai toujours regretté de l’avoir laissé sortir du bâtiment. C’était une erreur, a déclaré Payton. Et donc, le moment venu, je pense que je viens de lui envoyer un message direct et je pense que sa réponse a été, Super.

Theres un élément de football. Theres un élément d’intelligence. Chaque once de lui, j’aime bien », a poursuivi Payton. «Et je dis ça non pas parce qu’il faisait partie de notre équipe du Super Bowl, mais mec, il est bon dans les vestiaires, c’est quelqu’un qui, je pense, a une grande expérience maintenant. Mais il était un joueur intelligent quand il est arrivé et a très bien joué en tant que nickel en 1ère année.

Désormais, ce sont certains membres des Eagles qui expriment des regrets, en particulier les entraîneurs qui ont manqué sa présence lors d’une saison difficile où quelques victoires supplémentaires auraient pu faire une différence considérable dans une division NFC Est qui a vu chaque équipe lutter.

Malcolm signifiait beaucoup. Il a apporté une tonne de leadership, a déclaré l’entraîneur des Eagles, Doug Pederson. De toute évidence, son jeu parle de lui-même sur le terrain de football. (Il) nous a aidés à gagner un championnat ici. Mais, son leadership, à la fois sur et en dehors du terrain de football, je n’ai pas vraiment vu cela d’un joueur depuis longtemps.

Il se soucie de la communauté dans laquelle il vit ou d’où il vient et il la représente toujours bien, a ajouté Pederson.

Jenkins continue de faire l’éloge de Philadelphie. Il a grandi non loin dans le New Jersey et vit maintenant dans la région de Philadelphie pendant l’intersaison. Au début de juin dernier, il a été le conférencier principal pour la remise des diplômes du lycée des districts scolaires de Philadelphie, qui a eu lieu pratiquement en raison de la COVID-19[feminine pandémie.

J’adore cette ville, a déclaré Jenkins. Étant donné moi-même, tout ce que j’ai investi dans cette communauté, investi beaucoup dans cette communauté. Et il m’a rendu le même amour. Donc, cette ville occupe une place spéciale dans mon cœur.

Philly, c’était moi. C’était aussi à un moment donné, a ajouté Jenkins. Donc, ça va être très nostalgique. J’ai vraiment hâte de participer à ce genre de match toute l’année.

Maintenant, Jenkins revient avec un club qui a obtenu une quatrième place consécutive en séries éliminatoires après avoir remporté neuf matchs consécutifs et qui remporte le meilleur bilan du NFC. Il a reconnu le potentiel des Saints pour gagner à nouveau cette saison, mais avait également d’autres raisons de revenir au Big Easy.

Il n’y avait vraiment pas beaucoup d’endroits où je voulais aller à ce stade de ma carrière, a déclaré Jenkins. Je voulais jouer pour une équipe avec laquelle je pourrais faire face, qui a un bon vestiaire et une bonne culture. Et (il n’y a) évidemment pas de meilleure équipe que les Saints dans mon livre quelque part qui est très familier, je connais le personnel et connais la ville. Et beaucoup de gens qui sont ici, je sais de quoi ils parlent. Si je n’allais pas finir à Philadelphie, alors les Saints étaient évidemment ma meilleure option et une décision que je suis content d’avoir eu lieu.

