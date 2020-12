NEW YORK: Les New York Jets sans victoire seront en désavantage numérique à Seattle.

Le secondeur Jordan Jenkins, le receveur large Denzel Mims, le garde droit Greg Van Roten et les sécurités Ashtyn Davis et Bennett Jackson ont tous été exclus par l’entraîneur Adam Gase vendredi pour le match de l’équipe contre les Seahawks dimanche.

Le receveur Jamison Crowder et le joueur de ligne offensive Pat Elflein sont discutables, tandis que la disponibilité du demi-offensif Frank Gore est incertaine alors qu’il continue de suivre le protocole de commotion cérébrale de la NFL.

Crowder, qui compte 40 attrapés pour 503 verges et cinq touchés, s’est blessé au mollet au début de l’entraînement jeudi et devait être évalué vendredi. Mims avait déjà été exclu alors qu’il s’occupait d’une affaire de famille chez lui au Texas. Cela laisserait les Jets avec un seul de leurs receveurs de départ: Breshad Perriman, qui a été limité les deux premiers jours d’entraînement avec une maladie à l’épaule.

Ce n’est pas idéal, mais personne ne peut vraiment rien y faire, a déclaré Gase à propos des blessures au receveur large.

Jenkins, le joueur le plus ancien de l’équipe, souffre d’une blessure à l’épaule. Gase a déclaré que Jenkins ne sera pas mis à l’écart pour la saison, mais que sa blessure l’empêchera de jouer au moins un match.

Il voulait essayer d’y aller cette semaine, a déclaré Gase. C’est juste que son amplitude de mouvement n’est pas là où il en a besoin pour jouer au niveau auquel il doit jouer. … Lui qui va là-bas et joue vraiment avec un seul bras, ce n’est juste ni pour nous, ni pour l’équipe, ni pour lui.

Van Roten a une blessure à l’orteil, laissant New York sans ses gardes de départ. Alex Lewis est sur la liste des blessures non liées au football pour faire face à un problème personnel. Elflein a disputé les deux derniers matchs de Lewis, mais sa disponibilité est également incertaine.

Avec Davis et Jackson tous deux sortis, les Jets n’ont que Marcus Maye et Matthias Farley en tant que sécurités en bonne santé sur la liste active.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les Jets prévoyaient à ce poste, Gase a plaisanté: Nous recherchons des bénévoles.

Gase a ajouté que les joueurs ont des positions croisées tout au long de la saison et que New York aura quelques options. Le cornerback Elijah Campbell a déjà joué en sécurité, il pourrait donc être une option. Saquan Hampton, actuellement dans l’équipe d’entraînement, est une autre possibilité.

Gore a été blessé dimanche dernier lors de sa première course contre Las Vegas. Ty Johnson et Josh Adams l’ont remplacé, et Johnson a couru pour un sommet en carrière de 104 verges tandis qu’Adams en avait 74. Gase était optimiste que Gore pourrait être dégagé du protocole de commotion cérébrale pour jouer à Seattle.

