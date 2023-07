Jénine : l’ONU exprime son inquiétude alors que des milliers de personnes fuient la plus grande opération israélienne en Cisjordanie depuis des décennies

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Des milliers de personnes ont fui la plus grande opération militaire menée par Israël en Cisjordanie occupée depuis des décennies, alors qu’un attentat à la voiture-bélier à Tel-Aviv soulignait le risque de propagation de la violence.

Au moins 10 Palestiniens, dont trois enfants, ont été tués et plus de 100 blessés lors de l’opération israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine qui a commencé par une frappe de drone lundi. Les Nations Unies ont déclaré que les bulldozers de l’armée israélienne avaient détruit des routes principales empêchant les ambulances d’entrer dans le camp, qui a perdu l’accès à l’eau potable, à l’électricité et, dans certaines régions, à des vivres.

« En ce moment, nous achevons la mission, et je peux dire que notre vaste activité à Jénine n’est pas une opération ponctuelle », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait à « contrecarrer le terrorisme et éliminer les menaces » – tandis qu’une source de la défense a déclaré que les forces avaient commencé à se retirer mardi soir.

Les agences de l’ONU se sont dites profondément « alarmées » et « préoccupées » par la violence, ajoutant que le niveau de blessures mettait à rude épreuve le système de santé « fragile et sous-financé » à Jénine, tandis que les équipes médicales avaient un accès restreint les empêchant d’atteindre les blessés graves. .

La population de Jénine, située à l’extrême nord de la Cisjordanie occupée, est majoritairement des descendants de Palestiniens qui ont fui ou ont été contraints de fuir le conflit qui a entouré la création d’Israël en 1948. Au début des années 2000, il a été le théâtre de certains si la pire effusion de sang pendant la deuxième Intifada.

Des Palestiniens transportent un blessé abattu par des tirs israéliens à Jénine mardi (PA)

Cette année, la zone densément peuplée, où quelque 14 000 personnes vivent sur moins d’un demi-kilomètre carré, est redevenue le foyer d’une vague de violence qui a balayé la Cisjordanie occupée. Rien qu’en 2023, plus de 140 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, tandis que les attaques palestiniennes visant des Israéliens ont tué au moins 26 personnes.

L’armée israélienne a décrit Jénine comme un « bastion de l’activité terroriste » accusant des groupes militants de baser des combattants dans des zones urbaines densément peuplées. Jénine et les zones périphériques sont devenues la cible de raids intensifiés ordonnés par le gouvernement nationaliste-religieux d’Israël.

À Tel-Aviv, un Palestinien a conduit sa voiture dans un arrêt de bus bondé, puis a commencé à poignarder des passants, blessant huit personnes. Une vidéo de vidéosurveillance diffusée en ligne montrait qu’une camionnette heurtait deux personnes alors qu’elle montait à grande vitesse sur un trottoir et une piste cyclable. On voit le conducteur se précipiter par la fenêtre, poignarder un café et poursuivre d’autres personnes avec un couteau à la main.

Le Hamas a déclaré que l’attaquant, identifié comme étant Abdel-Wahab Khalyleh, 23 ans, qui a été abattu sur les lieux, en était un membre. Il a déclaré que l’attaque était « un acte de légitime défense face au massacre sioniste en cours à Jénine ».

À Jénine, des drones ont circulé au-dessus de la tête et des coups de feu et des explosions sporadiques ont retenti près du camp de réfugiés, que des combattants de groupes militants, dont le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Fatah, ont fortifié avec une série d’obstacles et de postes de surveillance pour contrer les raids réguliers de l’armée.

L’approvisionnement en électricité et en eau est resté coupé dans le camp et dans certaines zones de la ville pendant une deuxième journée après que des bulldozers qui ont labouré des routes à la recherche de bombes improvisées ont coupé des câbles électriques et une conduite d’eau principale.

Les forces israéliennes ont déclaré avoir découvert plusieurs caches souterraines d’explosifs, dont une dissimulée dans un tunnel sous une mosquée.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir évacué 500 familles du camp, soit environ 3 000 personnes. Des camions ont apporté de la nourriture, de l’eau et d’autres fournitures collectées par des volontaires dans la ville voisine de Naplouse.

Médecins Sans Frontières a déclaré que l’opération en cours avait entravé la réponse médicale et que plusieurs cartouches de gaz avaient atterri dans la cour de l’un des centres qu’ils soutenaient pour traiter les personnes blessées par balle.

Le Dr Wissam Bakr, directeur de l’hôpital gouvernemental de Jénine, qui dessert les ares, a déclaré que son personnel était débordé.

« Les équipes médicales, en particulier les chirurgiens et les anesthésistes, ont travaillé pendant 40 heures sans interruption, et sont toujours au top de leur travail pour aider les blessés », a-t-il déclaré.

Jihad Hassan, 63 ans, qui a fui le camp avec sa famille après que son fils ait été blessé, a déclaré que l’attaque du drone l’avait incité à partir.

« Vous n’entendez pas un bruit, vous voyez juste l’explosion », a-t-il dit, alors qu’il attendait avec son fils à l’hôpital gouvernemental de Jénine. « C’est quelque chose, quand une personne est forcée de quitter son domicile », a-t-il déclaré.

De nombreux bureaux et entreprises à travers la Cisjordanie occupée ont fermé mardi en réponse aux appels à une grève générale pour protester contre l’opération, que l’Autorité palestinienne a qualifiée de « crime de guerre ».

Mohammed Moustafa Orfy, représentant permanent de l’Égypte auprès de la Ligue arabe, a déclaré que l’opération entraverait les efforts de réconciliation après des mois d’escalade de la violence.

« Ce qui se passe à Jénine, des tueries brutales à l’aide de la machine de guerre israélienne, vise à réduire dans une très large mesure les chances de relancer le processus de paix », a-t-il déclaré.

Rishi Sunak a déclaré que l’armée israélienne doit « faire preuve de retenue » et donner la priorité à la sécurité des civils, tout en exhortant toutes les parties à éviter « une nouvelle escalade ».

« Nous soutenons le droit d’Israël à l’autodéfense, nous avons condamné les récents attentats terroristes », a-t-il déclaré aux députés, mais Israël doit « adhérer aux principes de nécessité et de proportionnalité lorsqu’il défend ses intérêts légitimes en matière de sécurité ».

L’agence de l’ONU pour l’enfance a averti que des enfants avaient été pris entre deux feux, ajoutant que 2023 devenait rapidement l’une des années les plus meurtrières en deux décennies pour les jeunes de Cisjordanie occupée.