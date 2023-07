Les médecins palestiniens disent que le camp de Jénine est devenu « comme une zone de guerre » tandis qu’Israël élimine les militants (Photo : Reuters/AP/Getty) Les médecins disent avoir du mal à soigner les blessés au milieu d’un assaut israélien à grande échelle contre des militants palestiniens en Cisjordanie occupée. Des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) ont pris d’assaut le camp de réfugiés de Jénine après plusieurs frappes de drones lundi matin. Huit Palestiniens ont été tués et 50 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. L’opération, qui semble être l’une des plus importantes de Tsahal dans la région depuis des années, vise les Brigades de Jénine, un nouveau groupe de « combattants de la résistance » autoproclamés qu’Israël a accusés d’une série d’attaques meurtrières contre des civils. Des vidéos et des images montrent des échanges de coups de feu dans la rue entre des soldats de Tsahal et des hommes masqués en civil portant des fusils d’assaut lourds modernes. L’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie mais n’a aucun contrôle sur les Brigades de Jénine, a qualifié l’opération de « nouveau crime de guerre » contre des « personnes sans défense ». La Société palestinienne du Croissant-Rouge, un groupe humanitaire indépendant qui fournit la plupart des services d’ambulance en Cisjordanie, a déclaré que les forces israéliennes avaient empêché ses équipages d’entrer dans le camp de Jénine à plusieurs reprises lundi.



Des Palestiniens s’enfuient du camp alors qu’un incendie éclate derrière eux (Photo : Reuters)



Des militants armés avec des fusils d’assaut modernes ont été vus en train de tirer sur des véhicules blindés israéliens (Photo : AFP)



Les médecins palestiniens disent que leurs équipages n’ont pas pu accéder à la zone à certains moments (Photo: Reuters)



S'adressant à Wafa, la branche des nouvelles de l'Autorité palestinienne, le chef du groupe, Mahmoud al-Saadi, a accusé les soldats de harceler les ambulanciers paramédicaux, d'obstruer leur chemin et de pointer des armes sur eux. Lors d'un incident, une ambulance a été empêchée d'entrer pour récupérer une femme enceinte en train d'accoucher et un véhicule militaire l'a percuté, a ajouté M. al-Saadi. Dans une vidéo vérifiée filmée de l'intérieur d'une ambulance palestinienne, on entend un soldat israélien dire au chauffeur de quitter la zone après avoir demandé la permission d'évacuer les gens.

Il n'y a eu aucune suggestion d'interdiction générale d'entrée des ambulances à Jénine, car des dizaines de personnes ont été évacuées avec succès, mais on craint que les combats n'aient retardé les soins médicaux aux blessés.

navigateur qui

prend en charge HTML5

Khaled Alahmad a déclaré que la situation ressemblait à une « vraie guerre », ajoutant: « Chaque fois que nous arrivons en voiture, environ cinq à sept ambulances … nous revenons pleins de blessés. » Un autre médecin palestinien, Salah Mansour, a ajouté : « Le raid israélien d'aujourd'hui a été très difficile, il a été difficile pour les médecins ainsi que pour les civils qui se trouvent à l'intérieur du camp. « Il y a beaucoup de cas de femmes qui suffoquaient, de femmes enceintes. Et nous avons traité de nombreuses personnes qui avaient des crises de panique. Dans le passé, les Forces de défense israéliennes ont capturé des militants présumés après les avoir blessés, puis les ont traités en détention. Des civils palestiniens à l'extérieur du camp regardent la fumée s'élever au loin (Photo : Anadolu) Des images non vérifiées, partagées par des réseaux pro-palestiniens qui ont déclaré avoir été filmées à Jénine lundi, montrent les forces israéliennes mettant un homme blessé portant un jean et un t-shirt sur une civière avant de le charger dans un véhicule blindé et de partir. Un porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l'opération était un raid ciblé qui pourrait durer jusqu'à trois jours et que les forces israéliennes quitteront la zone par la suite. Un responsable israélien a déclaré que l'objectif était de « briser l'état d'esprit de refuge du camp, qui est devenu un nid de frelons ». Tsahal insiste sur le fait qu'il ne s'agit «que» de frapper «l'infrastructure terroriste», y compris d'importants stocks de munitions et d'explosifs qu'elle prétend avoir trouvés dans une mosquée que les militants utilisaient comme position de tir. La zone du camp de Jénine abrite environ 11 000 personnes et des centaines de combattants de divers groupes, dont le Hamas, le Jihad islamique et le Fatah, mais presque aucun responsable ou policier de l'Autorité palestinienne. Tsahal a mené un certain nombre de raids à petite échelle et de frappes de drones à Jénine au cours de l'année écoulée, un incident en janvier ayant incité l'Autorité palestinienne à suspendre son accord de coopération en matière de sécurité avec Israël.

