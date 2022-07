Jenifer Lewis honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Félicitations à l’artiste légendairequi a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Son travail s’étend sur des décennies, car elle a eu un impact sur la télévision, le cinéma, la musique et la comédie. Vendredi, elle a été honorée pour ses contributions à l’industrie du divertissement, et elle a été rejointe par d’autres poids lourds pour célébrer son grand moment.

Lors de la cérémonie pour son étoile, Jenifer a remercié ses supporters qui ont dit que le moment était attendu depuis longtemps et a déclaré : “Je tiens à remercier ceux dont vous avez mis ces commentaires sur Internet, pour m’avoir aimé et soutenu au fil des années. Mais ce que vous ne savez pas, c’est que je n’étais tout simplement pas prêt parce que je n’avais pas fait le vrai travail. Le vrai travail était hors scène et hors caméra.

Elle a poursuivi: “Quand on m’a diagnostiqué un trouble bipolaire, j’ai trouvé la force et le courage de dire trois des mots les plus puissants de la langue anglaise”, tout en devenant émotive, elle a dit: “J’ai besoin d’aide.” Elle a poursuivi en disant qu’elle avait obtenu l’aide dont elle avait besoin et a encouragé les gens à lire son livre pendant son voyage.

D’autres grands noms tels que Brandy et Debbie Allen étaient également présents pour aider Jenifer à célébrer son grand moment.

Pendant des années, Jenifer a honoré de nombreux écrans et de nombreuses scènes et elle a joué des rôles qui ont laissé des empreintes éternelles dans nos esprits et nos cœurs. Quelques-uns de ses projets incluent “What’s Love Got To Do With It”, “Poetic Justice”, “Think Like A Man”, “The Preacher’s Wife”, “Brothers”, Sister Act”, et bien d’autres.

Plus tôt cette année, elle a terminé son rôle de Ruby Johnson dans la série à succès d’ABC “Noirâtre», pour sa huitième et dernière saison.

Découvrez la cérémonie du Walk of Fame de Jenifer Lewis ci-dessous :