Jenelle Evans offre plus de détails sur les raisons pour lesquelles son fils de 11 ans Jace reste maintenant avec elle et non avec sa mère, Barbara Evans.

Après avoir révélé sur TikTok le samedi 16 janvier que Jace «vit avec moi maintenant à plein temps», Jenelle lui a partagé une vidéo Youtube page du 17 janvier pour expliquer que les actions du garçon avaient incité le changement de résidence.

« Jace est venu et a vécu avec nous, les gars! Je sais, c’est une nouvelle passionnante, » le Adolescent maman 2 alun partagé. «Son comportement n’était pas le meilleur dans la maison de ma mère. Nous lui avons donné beaucoup, beaucoup de chances et lui avons dit qu’il ferait mieux de se comporter, et ma mère, elle en avait marre.

Jenelle a continué: « Et elle m’a appelé et elle m’a dit: » Ouais, c’est ça. Il se comporte encore mal. Je ne sais pas comment il va faire ses devoirs et réussir s’il continue. « »

La star de télé-réalité de 29 ans a également utilisé la vidéo pour dissiper la confusion récente concernant la situation de garde de Jace. Le 17 janvier, Barbara a déclaré à TMZ qu’elle-même était toujours en détention et que Jenelle avait admis à Barbara qu’elle s’était mal exprimée sur TikTok alors qu’elle avait dit le contraire.