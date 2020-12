Jenelle Evans dit qu’elle n’a aucune raison d’être dans la niche.

Au cours du week-end, l’ancien Adolescent maman 2 La star s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler qu’elle avait trouvé un pitbull enceinte dans son quartier. Bien que Jenelle ait initialement demandé de l’aide pour trouver le propriétaire du chien, il semble que certains adeptes aient peut-être essayé de causer des ennuis à l’ancienne star de MTV.

« Wow, maintenant ça se transforme en ‘appeler les flics sur Jenelle pour un pitbull errant ayant un chiot [sic], « » Jenelle a écrit sur Facebook. « Je n’ai pas élevé ce chien. Je n’ai pas volé ce chien. J’ai donné une maison à ce chien et je l’ai nourri. Celui qui a laissé ce chien enchaîné dehors en étant enceinte à 35 degrés me dépasse, mais heureusement, elle nous a trouvés et nous avons donné elle est un endroit chaud pour dormir depuis. Ne laissez pas vos animaux dehors par temps glacial. «

Ainsi étaient les flics vraiment appelé chez Jenelle après avoir trouvé un chien? Selon un membre du personnel du bureau du shérif du comté de Sampson, aucun appel n’a été passé en ce qui concerne le jeune homme de 28 ans. Jenelle a répété que la police n’était pas impliquée lorsqu’elle a dit à E! News exclusivement, « Aucun flic n’est venu chez moi et je doute qu’ils viendront s’ils sont appelés. »